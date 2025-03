El futuro de Ángel Rodríguez: ni retirada ni reubicación en los despachos

Ángel Rodríguez no piensa en la retirada. El casi seguro descenso del representativo a Primera RFEF extinguirá el contrato del lagunero con el CD Tenerife y este fatal desenlace no solo supondrá un lógico varapalo anímico para el delantero centro y para toda la plantilla, sino también una reformulación de sus planes deportivos a corto plazo. Cuando el ariete de Geneto firmó su contrato con la administración anterior (dos años fijos y uno opcional por partidos jugados) jamás pensó que el final de esta etapa sería tan funesto y desagradable como éste. Ángel siempre confesó que en sus mejores presagios estaba competir por el ascenso a Primera y retirarse de blanquiazul en la máxima categoría. Nada más lejos de la realidad, sus aspiraciones se fueron al traste en el momento en que empezó a percibir que el Tenerife donde aterrizó no iba ser tan potente ni ambicioso como le pintaron JoséMiguel Garrido y Juan Guerrero en las primeras reuniones de 2022 en Palma de Mallorca, donde renunció a su último año de contrato a razón de casi dos millones de euros.

En el Tenerife, Ángel ha sido el jugador mejor retribuido de esta etapa. Sus dígitos y rendimiento no han sido los esperados. Tanto es así que ha llegado a este segundo tramo de su última temporada con el rol de suplente y sin apenas oportunidades para jugar. En Santander, fue suplente otra vez el pasado domingo. La cuota de minutos del nueve se ha visto constreñida casi a la mínima expresión y siquiera hay garantías de que pueda decir adiós con buenas sensaciones y como mejor sabe, haciendo goles (lleva solo uno en la presente campaña). Sea como fuere, su entorno profesional descarta que Ángel esté pensando en la retirada.

Contrato extinguido

La caída a Primera RFEF eximiría al Tenerife de tener que asignarle dorsal y salario en la venidera temporada 2025/26, pero no del compromiso contractual de buscarle acomodo en algún puesto orgánico en la parcela deportiva a convenir entre las dos partes. Tampoco parece que ese epígrafe de su relación laboral vaya a ser un callo en su relación con el club de su vida. El plan de Rodríguez pasa por seguir jugando al fútbol, precisan desde su entorno profesional, aunque no ha sopesado aún si sería en España o en el extranjero. Tampoco parece el momento de abordar situación alguna con el Tenerife, pues el club no tiene aún un perfil elegido para las direcciones general y deportiva. Es el mismo problema –la falta de un interlocutor válido en la estructura blanquiazul– que detectan otros jugadores del plantel con los que les gustaría empezar a hablar de futuro.

En el improbable caso de que quisieran contar con Ángel en Primera RFEF, el lagunero estaría dispuesto a seguir. No obstante, el curso de los acontecimientos parece invitar a una salida amistosa después de que las cosas no hayan salido –ni individual ni grupalmente– a lo largo de este trienio de los horrores para la institución insular. Si bien los inicios fueron esperanzadores, con liderato incluido, el delantero no ha tenido en ningún momento el rol anhelado. Ángel no ha puesto peros a su suplencia ni se ha quejado de su cuota de protagonismo, ni antes con Garitano ni este año con los tres entrenadores que han pasado por el banquillo. El puesto orgánico que tiene asegurado por contrato es por tres años y tampoco no parece que vaya a llegar a ejercerlo. Ángel seguirá jugando al menos un año más.