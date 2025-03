El agente de Cervera sobre su renovación: «Sí es posible»

Otro mensaje que alimenta la posible continuidad de Álvaro Cervera al frente de las operaciones. Quique Estebaranz, agente del preparador chicharrero, siguió la estela de su representado e instó al CD Tenerife «a acertar» en la toma de decisiones en la configuración de su proyecto para la próxima temporada. En cuanto a la continuidad del técnico, fue muy elocuente: «No es imposible; claro que es posible, aunque sea en Primera RFEF».

Para Estebaranz, «sería bueno quedarte con jugadores que sean válidos, pero desde la convicción de que no todo futbolista válido para Segunda no lo es para Primera RFEF, y viceversa», sugirió. «Entiendo que estarán ya trabajando en el futuro, pero no de manera pública. Y me alegra oír que la afición quiere que siga Álvaro, algo que además me consta», prosiguió.

«Le conozco, es mi cliente, y aunque no hablamos mucho de esto, ahora está centrado en minimizar los daños en lo que queda de temporada. ¿Es imposible que se quede? No. Es posible, por supuesto, aunque sea en Primera RFEF», reiteró. Para Quique, es un factor determinante y crucial el afecto que le está demostrando el tinerfeñismo. «La afición le adora y veremos si la institución estaría dispuesta a plantear la renovación a su entrenador. Hay que recordar que para Cervera ni es nuevo estar en Tenerife, ni es nuevo estar con el Tenerife en Primera RFEF», fue otro de sus mensajes.

Añadió Estebaranz que «el mérito que tiene Álvaro es incontestable» aunque su trabajo no haya mejorado ostensiblemente los números de Mel ni haya propiciado que el representativo salga de los puestos de emergencia. «He visto prácticamente todos los partidos y se aprecia una mejoría, que no necesariamente supone hablar mal del trabajo de los otros entrenadores. Ha habido una reacción, más allá de que las malas sensaciones sean clasificatorias. Al Tenerife no le llega para lograr puntos y salvarse, pero hay una evolución futbolística, de intensidad, intencional, etcétera. Lo que ocurre es que a perro flaco, todo son pulgas», lamentó.

Por último, volvió a referirse al candente debate sobre la renovación de Álvaro: A día de hoy, ignoro si el club tiene la intención de presentarle una oferta de renovación. Si me quieres preguntar si hay clubes que han preguntado por él, ya te digo que no».

La polémica de El Sardinero

Mateu Lahoz, excolegiado internacional y ahora comentarista de Movistar Plus, fue crítico con Fuentes Molina tras lo acaecido el domingo en Santander y verbalizó que le faltó «humildad» para dejarse orientar por el árbitro del VAR.

El equipo vuelve a los entrenamientos esta mañana con dos ausencias seguras, las de José Amo y José León, indisponibles para los próximos compromisos ligueros. El más inmediato, este domingo contra el Cádiz en el Heliodoro (17:30 horas). El siguiente partido oficial para los blanquiazules será también en casa y contra otro rival andaluz, el Granada CF.

El Tenerife mantiene activa una promoción para incentivar la afluencia de público con motivo de los dos próximos choques en el Rodríguez López. El descuento de cinco euros en la venta de localidades estará activo durante toda la semana.

Varios jugadores blanquiazules firmarán autógrafos hoy en el CC Meridiano con motivo del Día del Padre.