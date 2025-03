El embargo de las acciones de Garrido le impedirá venderlas, pero sí podrá votar con ellas

Nuevo seísmo en el CD Tenerife. En la sede del conjunto blanquiazul se recibió este martes la notificación del embargo preventivo de más de 100.000 acciones que corresponden al inversor madrileño José Miguel Garrido Cristo, y que pertenecen a sus sociedades Eolus Capital Ltd. y Only One Way, aquellas con las que votó a favor de la destitución de Samuel Gómez Abril o la reprobación de Paulino Rivero en la última Junta General Extraordinaria, celebrada el pasado mes de febrero.

Este embargo se produce a raíz de la querella criminal interpuesta por un inversor inglés, inicialmente en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife y a continuación en el municipio de Arona, por entenderse que era el más próximo a la localización donde se suscribió el pacto para la sindicación de acciones que une a José Miguel Garrido con los empresarios locales Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González. Es esta alianza la que impedía al madrileño deshacerse de un lote de sus acciones sindicadas sin comunicárselo al resto, y que es justamente lo que recoge la querella, ya admitida a trámite, y en la cual se le acusa de estafa y falsedad documental.

Las fuentes del sindicado consultadas por EL DÍA aseguran que se acumulan los argumentos jurídicos para romper definitivamente con Garrido. No obstante, la principal consecuencia de la notificación recibida ayer en el CD Tenerife es que el aún máximo accionista de la sociedad anónima deportiva no podrá traspasar ahora su lote accionarial. Ni a Rayco García, quien negociaba con él para hacerse con el control de la institución;ni tampoco a ningún otro posible comprador que estuviese interesado en las acciones de Garrido.

Otra de las derivadas de este embargo preventivo son las consecuencias en el resultado de distintas juntas. Los expertos consultados por este periódico afirman que este procedimiento no afecta a los derechos políticos de Garrido, que podrá seguir ejerciendo su derecho a voto en futuras asambleas con las acciones ahora retenidas. Dicho de otro modo, no está facultado para vender sus títulos, pero sí para utilizarlos. Ahora bien, el tiempo dilucidará si el propietario de Eolus Capital Ltd. determina usar su cuota de poder para forzar la convocatoria de una nueva asamblea. En caso de hacerlo, advierten desde el empresariado local que podrían impugnarla.

La última Junta General de Accionistas determinó la permanencia en el poder de Rayco García, segundo máximo accionista, ante el desinterés de Garrido en la administración del representativo. Tras ser desalojado en diciembre, el exdirigente de Albacete y Castellón no ha querido volver al poder en el club, pero sí puede orientar mediante sus votos los designios del club. El mes pasado, optó por favorecer a Rayco, al tiempo que se cobraba su venganza con las reprobaciones de varios exconsejeros, entre ellos Paulino Rivero. Mientras no haya una mayoría accionarial estable, el club sigue sujeto a continuos vaivenes. La incertidumbre continúa.