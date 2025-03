La conversación del árbitro tras el segundo gol del Racing al Tenerife: "Para mí no hay falta"

«Voy a dar gol; para mí, se cae, no hay falta». Con esta frase, Andrés Fuentes Molina, árbitro principal del partido Racing-Tenerife de este domingo, informó al encargado del videoarbitraje de ese encuentro de Liga, Caparrós Hernández, de su decisión en la polémica jugada del segundo tanto del equipo cántabro, anotado por Andrés Martín en el minuto 85 para darle el triunfo a la escuadra local después de que anotara primero Anthony Landázuri (58’) y estableciera la igualada Jon Karrikaburu (79’).

La concesión de esa segunda diana tuvo unos instantes de intriga por lo que había sucedido justo antes de que Andrés batiera a Edgar Badia, la caída de Aitor Sanz ante Karrikaburu en su intento de recuperar el balón en la frontal del área. Al delantero del Racing se le había escapado la pelota en su intento de hacer un control, el capitán blanquiazul trató de anticiparse al corte y, en el cruce de caminos, fue derribado por el rival . La bola suelta fue a parar a Víctor Meseguer, que combinó con Andrés para fabricara el tanto con un recorte delante de tres defensores y un tiro ajustado al palo derecho.

Fue entonces cuando Caparrós Hernández llamó la atención de Fuentes Molina. Mano al auricular para atender unas indicaciones que fueron publicadas por la Real Federación Española de Fútbol, en una política de transparencia que ofrece los audios de determinadas jugadas de Primera y Segunda. «Te recomiendo una revisión para que valores una posible falta en ataque antes de la consecución del gol», le dijo Caparrós a Fuentes. Después de acercarse a la zona de los banquillos de El Sardinero y revisar la acción del segundo gol del Racing en el monitor, el colegiado valenciano optó por no anular el tanto. «Para mí, lo que veo es que se cae el jugador del Racing fortuitamente, impacta con Aitor Sanz y para mí no hay falta, simplemente es fortuita la caída. Para mí no es falta, voy a dar el gol; para mí se cae, no hay falta», explicó Caparrós.

El partido terminó así, con ese 2-1, y también con una profunda sensación de rabia e impotencia en el Tenerife. De hecho, el club no tardó en reaccionar con la publicación de un comunicado en el que exige al «colectivo arbitral el mismo respeto que merecen todos los clubes». Y no por lo ocurrido en Santander, sino por decisiones arbitrales de las últimas jornadas que «han perjudicado al equipo». Sin entrar en detalles, el Tenerife se queja de «errores que han tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos» y en la «lucha» de los blanquiazules por alcanzar sus objetivos. «En un contexto más justo y con un criterio arbitral equitativo en las últimas jornadas, hoy podríamos estar en una posición muy distinta», considera para añadir a continuación que «la historia de esta institución y el esfuerzo innegociable» del equipo blanquiazul, «deben ser tratados con la imparcialidad y el rigor que la competición exige».

Unos minutos antes, en la sala de prensa de El Sardinero, Álvaro Cervera había compartido sus sensaciones dentro de una línea similar. «Hace unas semanas sacaron una pancarta pidiendo respeto, pero el respeto es para todos en el fútbol», argumentó el técnico del Tenerife. «Yo no me pongo en la pancarta si no se ponen en la mía, y yo tengo respeto por mi equipo, por mi ciudad y por mi club, y mientras no lo tengan, no me voy a poner detrás de ninguna pancarta», insistió Cervera que no ocultó su enfado. «Se me nota», confirmó. «El respeto en el fútbol es para todos y no solo para unas personas porque vayan vestidas de otro color; y siento que a mí no se me ha tratado justamente y lo digo. Puedo estar equivocado, pero mi equipo está en una situación límite y ha hecho un gran partido. Seguramente, ganar aquí tampoco nos iba a dar la salvación, pero hablo del respeto a un equipo que vino a la casa del líder, que le planta un partido muy difícil, que por muchos momentos es superior y que pierde el partido por dos situaciones puntuales que nos son claras», concluyó Álvaro expresando también su malestar por la expulsión de César a causa de una rigurosa segunda tarjeta amarilla.

También fue valioso el testimonio de Aitor Sanz, protagonista directo en la jugada del 2-1. El centrocampista agregó el detalle de que Fuentes Molina se llevó el silbato a la boca después de su caída con Karrikaburu, en un claro gesto de que iba a pitar la falta. «Yo peleo, toco el balón y el jugador del Racing se me cae encima», relató Aitor sin olvidar que «hay imágenes en las que se ve que el árbitro se lleva el pito a la boca para pitar la falta pero, al final, no la señala».

Al capitán le sorprendió que Fuentes Molina mantuviera su decisión a pesar del aviso de Caparrós Hernández, porque «cuando te llaman desde el VAR es porque es porque ha pasado algo muy claro».

Convencido de que el árbitro «también se pudo ahorrar» la expulsión de César, Sanz sacó la conclusión de que el colegiado valenciano no supo manejarse en las situaciones más determinantes. «Nunca había visto que un árbitro se dejara llevar tanto por el ambiente», lamentó el futbolista.