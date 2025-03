Aitor Sanz y Cervera piden «respeto para el Tenerife»

Contrariedad, frustración y dolor en la expedición del CD Tenerife por el arbitraje de Fuentes Molina, quien perpetró uno de los mayores atropellos que se recuerdan en contra del conjunto blanquiazul. Álvaro Cervera y Aitor Sanz se expresaron con contundencia y nitidez en la zona mixta de El Sardinero, donde coincidieron en pedir «respeto» para la institución. El colegiado no solo perjudicó gravemente al representativo en la expulsión de César, sino también en la secuencia que da origen al 2-1, y que el VAR le aconsejó invalidar.

«Me voy contrariado porque no es la primera vez que nos pasa. Me imagino que será muy fácil pitar al Tenerife», sugirió el técnico, quien quiso expresarse con mesura para evitar una sanción. «Porque sé que están muy pendientes a lo que decimos», expresó. «Yo pido respeto por nuestro equipo, a nuestra ciudad y a nuestra afición», demandó después de otro arbitraje muy lesivo para los suyos.

Eso sí, admitió Cervera que en la acción de la segunda amarilla de César, se le concedió al colegiado la opción de que le expulsara. «Es una falta sin más, pero le das la posibilidad al árbitro de poder equilibrar un partido que no estaba siendo equilibrado. Para mí no es expulsión y el segundo gol es falta», resumió.

«Estoy enfadado porque siento que no se me ha tratado justamente. Mi equipo ha hecho un gran partido en una situación límite y le plantamos cara al líder en su campo. Perdimos el partido por dos situaciones puntuales que no son claras y, siempre que no son claras, caen en contra nuestra», indicó el jefe del banquillo, quien sí quiso realzar la actitud y el comportamiento de sus jugadores. «Están siendo muy honestos y el equipo tiene agallas», remarcó.

A continuación, dejó un pasaje dirigido a la afición, a la que agradeció su incondicional respaldo. «La situación del equipo es la que es y nosotros sabemos que no hemos dado la talla. Pero la gente no está dejando morir al club, sino está demostrando que lo quiere, porque es suyo. Ahora, hay que tomar las decisiones más acertadas posibles y hacer las cosas bien», demandó con vistas al futuro.

En términos casi idénticos se refirió Aitor Sanz, quien además denunció que un futbolista del conjunto local (Manu Hernando) no tuvo «todo el respeto que se debería» a la hora de celebrar el gol de la victoria racinguista. El profesional madrileño no recordaba un partido donde tantas decisiones perjudicaran al Tenerife e hizo constar que el árbitro se vio muy «influenciado» por el ambiente.

«La expulsión de César se la puede ahorrar también, pues no es una secuencia de peligro», fue otra de sus lamentaciones. Dijo Sanz que está «muy dolido» por la posición actual del Tenerife, sobre todo «por la afición y por la gente desplazada». Y aunque sigue manteniendo «un halo de esperanza» para que la institución perviva en Segunda División, anunció su plena disposición a contribuir en la reconstrucción deportiva del Tenerife si se da el indeseado descenso a Primera RFEF. «Si eso ocurre, habrá una reestructuración en el club y tocará ayudar donde toque», indicó el centrocampista, quien parece totalmente restablecido de su última lesión y ayer concatenó otra titularidad. «Merecemos más», resumió.