Álvaro Cervera: «Somos el equipo al que menos tiran»

Álvaro Cervera percibe una clara mejoría en el funcionamiento defensivo del CD Tenerife y cree que el comportamiento del grupo merece «alegrías más seguidas» en forma de victorias. Buscarán la segunda consecutiva mañana contra el Racing (El Sardinero, 15:15 horas) en un partido donde es «probable» la continuidad de Maikel Mesa en el puesto de delantero. A juicio del entrenador, el representativo sabrá corregir sus carencias anotadoras y lo hará «como un equipo», no desde las individualidades.

«Es probable, pero también puede ser que no», adujo ayer cuando se le preguntó por la titularidad de Maikel en Santander. Fue entonces cuando, motu proprio, el técnico introdujo en su rueda de prensa un dato revelador. «Desde que estamos nosotros, somos el equipo al que menos le tiran a portería en toda la liga. Por lo tanto, el problema lo tenemos en la parte de arriba. No es decir nada en contra de los delanteros, sino que el equipo se maneja bastante bien atrás pero le cuesta llegar a portería y marcar. Eso lo vamos a solucionar como equipo, como ya ocurrió el otro día. Contra el Huesca jugamos casi sin delantero, el equipo llegó y pudimos meter más goles de los que hicimos», recordó.

El preparador blanquiazul no dio demasiados indicios respecto a la composición del once, pero sí confesó que en defensa lo tiene más fácil porque son muy variados los recursos en cada demarcación. Sobre la presencia de Landazuri en la alineación, destacó que ante el Huesca se le vio «mucho oficio». Ante la baja de León, lo normal es que el ecuatoriano repita. «Mientras defendamos como equipo y como bloque, no digo que me da igual uno que otro, pero atrás no tengo muchos problemas para hacer una alineación», respondió.

Cervera admitió que el sueño de la permanencia está aún demasiado lejos, pero sí pidió al futuro más inmediato «no solo una alegría espontánea» –como lo fue la victoria del domingo– sino «algo más seguido porque reforzaría el trabajo diario». En esta dirección, el profesional blanquiazul confesó una anécdota ocurrida en el entrenamiento de ayer, cuando muchos jugadores quisieron intervenir y dar su punto de vista cuando se pusieron a hablar del plan de partido para mañana. «En otros casos, los futbolistas dirían: que decida el entrenador y ya está; pero esto demuestra una gran implicación de todo el grupo», constató. Para Álvaro, la actitud del plantel está siendo «muy buena tanto dentro como fuera» de las paredes de la Ciudad Deportiva.

El técnico, quien casi descartó la coincidencia de Maikel Mesa y Diarra en la alineación «porque el equipo se resentiría defensivamente», descartó que vayan a esperar al Racing. «En eso, no somos buenos», replicó. «Que luego el partido te lleve a hacerlo, pues puede ser, pero la idea es ser un equipo que defienda hacia adelante», adujo respecto a la cita de mañana contra uno de los grandes aspirantes al ascenso. «Tuvieron una mala racha pero no salieron de la zona de arriba; entiendo que para ellos el partido sea muy importante», dijo del rival.

Sin contactos

En el tramo final de su comparecencia ante los medios, Cervera subrayó que no hay aún ninguna comunicación por parte del club para abordar una posible renovación, opción que parece alejarse. «Ellos están haciendo las cosas como creen que deben hacerlas, y no me parece mal; espero que se equivoquen lo menos posible», aseveró el entrenador. n

Mauro Pérez, desvinculado

El CD Tenerife anunció ayer la desvinculación de Mauro Pérez de su dirección deportiva. El profesional isleño había llegado al club en 2023 y llevaba días alejado de la rutina diaria del conjunto blanquiazul.

Ayer partió desde Los Rodeos el avión de la afición blanquiazul, con más de 60 peñistas a bordo. A ellos se sumarán los componentes de la Ibérica, desplazados desde Madrid, que permitirán que la embajada tinerfeñista en las gradas de El Sardinero rebase el centenar de seguidores chicharreros.

El próximo partido a domicilio para el Tenerife ya tiene fecha y hora: será el sábado 5 de abril a las 20:00 contra el Sporting de Gijón.

Varios jugadores del representativo acudirán el miércoles al CC Meridiano para participar de un acto de firma de autógrafos con motivo del Día del Padre. La cita, a las 17:00.

Suscríbete para seguir leyendo