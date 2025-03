Pablo Hernández Luis: «Al Tenerife nunca le cerraría la puerta, pero ahora no pienso en eso»

Centrocampista de salón, Pablo puja ahora con su nuevo equipo por el ascenso a la categoría adonde puede caer el representativo. Coherencia y balón.

¿Cómo le va?

Va todo de lujo ahora. Las cosas en el Badalona no salieron como debían salir, pero este cambio de aires me ha venido bien. Ha sido una mudanza a mejor. De momento, no me puedo quejar. En el poco tiempo que llevo estoy muy contento; he caído de pie en un gran club, y además con la mejor de las acogidas.

Además con la compañía de Yeremy Socorro, que ya estuvo en el CD Tenerife; y con la intención de mirar hacia arriba.

Sí, lo primero que dices es verdad. Gracias a que tengo a Yeremy se hace todo más fácil. Coincidimos por última vez en esa temporada de casi ascenso con el filial, y ahora otra vez aquí. En cuanto al UCAM, es un club que tiene muy buenas cosas. Hace poco estuvo en el fútbol profesional y es una entidad seria, muy organizada, que ahora está peleando por los puestos de arriba. Ojalá podamos pelear por algo bonito hasta el final.

¿Ha cambiado mucho el paisaje para Pablo Hernández?

Completamente. Es obvio que la atmósfera cambia bastante. Vengo de cinco o seis meses para nada fáciles, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Y al final esto ha sido cambiar hacia un equipo que se está jugando un objetivo bonito, que está arriba y está habituado a ganar. Tenemos ahí al alcance de la mano un objetivo bonito como el cambio de categoría y eso es algo desafiante y motivante para cualquiera.

¿Y usted? ¿Cómo se está viendo a sí mismo?

Estoy agradecido al UCAM por apostar por mí. Venía a un equipo ya hecho, con una trayectoria, con un liderazgo durante la primera vuelta y que ahora busca cotas mayores. Sabía que no sería fácil jugar, pero estoy intentando aprovechar los minutos que estoy teniendo y sigo trabajando para conseguir el objetivo grupal.

Estamos hablando posiblemente del periodo más intenso de su carrera. En apenas dos años: ficha profesional con el Tenerife, cesión a Melilla, fichaje por el Badalona y, casi de rebote, recién llegado a Murcia.

Son muchas cosas por digerir en muy poco tiempo. Han sido tiempos bastante movidos, pero todo son experiencias que suman para mejorar como persona y como futbolista. Ahora, vuelvo a ver en mí la sonrisa por un objetivo y una temporada que promete.

¿Cuánto de sorprendido por todo lo que está ocurriendo en el CD Tenerife?

Mucho. Veo sufrir al equipo de mi tierra y eso duele. Es una situación complicada y que no le deseo a nadie. Como ya he hablado con varios compañeros, es una posición que nadie merece y nadie quiere. La permanencia no está imposible, pero lo que tengo claro es que el escudo merece todo el respeto y la afición también.

Es verdad que sale usted con cierta frustración hacia directivos que ya no están; pero entiendo que el rencor o la tristeza no es hacia el club. Con vistas al futuro, ¿visualiza la opción de volver?

Cerrar la puerta, nunca. Jamás. Es el equipo de mi tierra. Lo que sucedió fue por lo que has dicho, pero el club es el club y el escudo está por encima de todo. Eso sí, ahora no está en el pensamiento mío esa opción porque estoy centrado al 100% en el UCAM y en conseguir lo que tenemos que conseguir. En el futuro ya se verá.

Pero por lo pronto supongo que reconforta saberse apreciado y verse valorado allí donde está.

Sí, siendo sincero era difícil encontrar un equipo tan bueno como el que estoy. Pero salí de Badalona, llegué aquí y todo va genial. Sé que estoy capacitado para estar aquí y sumar. La verdad es que he caído de pie y al final estoy consiguiendo números, objetivos... y que venga lo que tenga que ver.

