El CD Tenerife hará un intento por Edgar Badia y se plantea dar ficha a Moha Ramos

Antes de que aterrice la nueva dirección deportiva, en el CD Tenerife ya tienen un primer boceto respecto a las necesidades y fortalezas de la plantilla que competirá el curso próximo en Primera RFEFsi finalmente se consuma el indeseado descenso a la categoría de bronce del fútbol nacional. Apriori, la portería no parece el mayor de los problemas.

El consejero deportivo de la entidad, Ayoze García, ha confesado a sus compañeros en las oficinas de Geneto que harán una intentona por retener a Edgar Badía. Parece improbable que el barcelonés acceda a quedarse, pero las primeras conversaciones revelan que está muy agradecido al representativo por la oportunidad otorgada –cuando no tenía equipo– y que su familia está encantada en la Isla. Este es el factor al que se aferra el directivo portuense para no descartar aún al ex del Elche y Real Zaragoza, entre otros clubes, pero desde la certidumbre de que ya tiene pretendientes de categoría superior. Lo más natural es que este corto periodo de Edgar en el Tenerife –todo han sido titularidades para él– le impulse para obtener un contrato mejor. La intención de los jerarcas blanquiazules, con Rayco García a la cabeza, es proponerle una relación de larga duración con la opción de liberarse si el club no consiguiese el anhelado ascenso exprés. Con todo, el caché de Badia no hace sino revalorizarse a medida que para penaltis y sigue confirmándose como una de las pocas noticias felices en esta temporada.

En cuanto a Salvi Carrasco, las fuentes consultadas por EL DÍA revelan que cuenta con la cláusula del 50% que también figura en los documentos sellados en su momento con José León o Yussi Diarra, entre otros jugadores. Dicho de otro modo, está contemplado que el andaluz se quede en el Tenerife en caso de descenso y lo haga con unos emolumentos que se verían recortados por la mitad. Ahora bien, la decisión final sobre Carrasco habrá de tomarla el sucesor de Mauro Pérez. Ya en invierno tuvo pretendientes y el club decidió que se quedara.

Un portero de la tierra

La intención inicial de la administración blanquiazul es trufar la plantilla de jugadores canteranos y nacidos en la tierra. Emulando el proyecto que confeccionaron Quique Medina y Álvaro Cervera con motivo del último ascenso, no se descartan repatriaciones y la conveniente (por muchos motivos) promoción de jugadores del B. No obstante, en la portería hay dudas respecto a la identidad del cancerbero de la tierra por el que se apostará para el curso venidero. La idea es que sea Moha Ramos, que está siendo suplente en las filas del filial pero cuenta con la bendición de los gobernantes del club.

Mientras este jugador cotizaba por momentos a la baja, se pensó como alternativa en Sergio Aragoneses Jr. pero el principio de acuerdo alcanzado con sus agentes nunca llegó a firmarse. Justo cuando ya había un pacto entre las partes estalló un nuevo episodio en la crisis institucional del club, con los efectos aún latentes de la última Junta General de Accionistas, y desde el entorno del arquero han optado por esperar. La reacción de la comisión deportiva ha sido renovarle el castigo y bajarle al Tenerife C. Así pues, en la portería está claro que habrá un jugador de la casa, pero no se sabe aún quién.