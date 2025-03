El rey de Segunda División se pone a 1.800

Partido estadísticamente paradójico para el CD Tenerife. Al tiempo que el victorioso duelo dominical de ayer contra el SD Huesca le convertía en el primer club de la historia en alcanzar los 1.800 compromisos oficiales en Segunda División, la larga distancia respecto a los puestos de salvación (-14) acerca el momento de la salida del representativo de la categoría de plata, aquella en la que suma mayor trayectoria vital. De los 102 años de existencia del conjunto insular, son 48 los que ha vivido instalado en la ahora llamada Liga Hypermotion.

Cifra redonda

El choque de ayer fue el 1.800 del Tenerife en Segunda, categoría de la que es el rey indiscutible por delante de otros históricos como Real Murcia, Hércules o Rayo -que ahora viven en otras divisiones- o el Sporting de Gijón, Elche o Real Oviedo, que pugnan por salir de ella con rumbo a la élite. Se da la circunstancia de que es el cuadro blanquiazul el club con más empates en la liga de plata (491) y también el que suma más derrotas en ella (653). En cambio, en número de victorias corresponde al representativo la medalla de bronce con 655 triunfos, cifra que superan Sporting y Hércules.

El reto de volver

Vista la situación clasificatoria y la trayectoria del equipo ahora dirigido por Álvaro Cervera, el Tenerife afrontará este segmento final de la temporada con la certidumbre de que le tocará volver al fútbol no profesional -como ocurrió entre los años 2011 y 2013- y también con la obligación de recomponerse cuanto antes para afrontar un desafío superlativo. No es fácil salir de la Segunda B (ahora Primera RFEF), como así pueden acreditar ejemplos de otros equipos ilustres como el propio Murcia o el Hércules -bajaron ambos en 2014-o el Recreativo de Huelva, equipo decano del fútbol nacional. También el Sabadell figura entre los clubes con mayor recorrido en el escalafón de plata y hace varios años que no se le ve por el profesionalismo.

Cervera y Aitor

Los encuentros de esta fase final de la temporada valdrán para estirar todo lo que se puede el momento de confirmar el fatal desenlace -los más inmediatos son contra Racing de Santander y Cádiz- pero también para subrayar la condición de históricos de Aitor Sanz y Álvaro Cervera en la galería de héroes e iconos del tinerfeñismo. El capitán firmó ayer otra titularidad que le acerca a los dígitos de Toño Hernández (387 comparecencias oficiales), de quien se quedará muy cerca si sigue sumando partidos con el representativo. Lleva 370. En cuanto a Cervera, es el segundo técnico con más partidos dirigidos al representativo.

Cortar la racha

No obstante, lo más importante ayer fue lograr un triunfo que desatascase al Tenerife y cortase la mala serie de resultados blanquiazules. Iban cuatro derrotas consecutivas y esta balsámica conquista ante el Huesca -que aspiraba al liderato- vale para interrumpir la hemorragia. La última larga racha de tropiezos seguidos había sido justamente con Cervera, que concatenó siete en las postrimerías de la temporada 13/14 en Segunda División.

