El mejor Tenerife en el peor momento

Álvaro Cervera reconoció esta semana que le daba miedo que sus jugadores se entregaran a su suerte en lo que queda de temporada, un tramo demasiado largo para un equipo condenado a bajar a Primera RFEF. "Son humanos y cuando ven las cosas imposibles, tienden a decaer", advirtió justo antes de asegurar que se iba a encargar de que eso no sucediera. El ejemplo estuvo en el partido con el Huesca. El quinto triunfo del curso llegó en la trigésima jornada. Tarde. Los blanquiazules rebasaron, al fin, la veintena de puntos (22), pero solo quedan 36 en juego. Sin margen de error, diría un optimista. Una vez apagada la calculadora, queda el amor propio, la intención de completar el calendario como un digno sufridor. Esta victoria, aislada de las dinámicas, de la clasificación y de las trayectorias, sirve para también para demostrar que las apariencias engañan, que no había tan mala materia prima. Que este Tenerife sí era capaz de superar con claridad a rivales que están en el lado opuesto de la tabla. A cualquier rival, en realidad. ¿Por qué no antes? Seguramente, no hay una respuesta concreta. No vale de mucho enredarse en lo que pudo ser y no será.

El equipo que se presentó en el Heliodoro con la oportunidad de ocupar el primer puesto de la clasificación y sin derrotas desde finales de noviembre, el Huesca, no dio esa impresión. Y el que inició la jornada situado a 17 puntos de la salida de los puestos de descenso y atascado por una serie de cuatro derrotas, el Tenerife, tampoco. Cosas que pasan en este deporte. Pasó lo inesperado, lo que no pronosticaba teoría.

La primera ocasión de gol fue visitante, un remate forzado de Sergi Enrich a pase de Vilarrasa (3'), el encuentro se volcó enseguida hacia la mitad de campo azulgrana. El Tenerife, con la novedad de Landázuri en la alineación jugando como central derecho, junto a Sergio y con Cesar y Mellot en las bandas, se adueñó del centro a base de colocación y de la ejecución de una presión más coordinada y eficaz que agresiva. Aitor y Bodiger se hicieron con el mando para que todo ocurriera a partir de ahí, con Diarra más adelantado, Luismi y Waldo en los costados y Maikel ejerciendo la función de delantero. El lagunero fue el encargado de anotar el 0-1. Los blanquiazules ya habían avisado con un golpeo de Luismi, tras combinar con Landázuri, que desvió a córner Jiménez. A la siguiente, cayó el gol. Aitor fue el encargado de iniciar la ofensiva con un cambio de orientación que recogió con delicadeza Luismi para conectar con precisión con la cabeza de Maikel. Toque con la frente llegando desde atrás dentro del área pequeña, imposible para el portero.

De ahí en adelante, el partido se convirtió en una sucesión de ocasiones de gol de los locales frente a un Huesca superado. La producción fue inusual, de diez remates en el primer tiempo. Sergio tuvo el 2-0 en el minuto 12, pero no acertó al cabecear una dejada de Mellot; luego probó suerte Maikel después de una recuperación de Aitor (16'); y también Diarra, en plancha, asistido por César (35')... Hasta Landázuri si animó a empujar con una anticipación que aprovechó Diarra para chutar desde la frontal del área, demasiado alto. Fueron algunos ejemplos del monólogo tinerfeño de camino a un intermedio que dejó otra sacudida en el area oscense, esta vez protagonizada por Maikel a pase de Diarra después de una pérdida de Pulido (38'), un ejemplo más del extraño desconcierto que estaba mostrando el equipo de Antonio Hidalgo. Demasiado fácil para un Tenerife que, eso sí, se había ganado el derecho de avanzar por el partido siendo tan superior. La única pega llegado el descanso estaba en el resultado, muy corto para lo bien que lo habían hecho los locales. El 1-0 le brindaba al Huesca la posibilidad de no perder.

Se esperaba que los azulgranas dieran un paso adelante, que arriesgaran. Y así fue, pero sin que el duelo diera un vuelco, porque el Tenerife no se sintió incómodo con una actitud más conservadora. Cedió terreno y esperó su momento para sorprender al contragolpe, algo que sucedió a cuentagotas. Los minutos fueron pasando con el pulso trabado en el medio. El Huesca tenía más el balón, pero no profundizaba. Y los blanquiazules, seguros atrás, habían perdido la frecuencia de llegadas al área. Tanto, que su primer remate en el segundo tiempo se produjo en el minuto 80. Los protagonistas, dos de los sustitutos, Enric Gallego como asistente y Cantero como ejecutor. Fue el anticipo de un tramo más animado. Porque el Huesca insistió y rozó el 1-1. Lo impidió Edgar Badia con sus dos primeras paradas. En la misma jugada tapó un remate de Vallejo y otro de Ayman (90'). Exhibición de reflejos del guardameta para dejar su sello en un triunfo que quedó garantizado con el 2-0, obra de Aarón Martín después de una genial maniobra en el área, recorte y disparo cruzado para batir a Dani Jiménez. Una victoria justa, merecida e incluso con poca diferencia en el resultado, una alegría para el tinerfeñismo que contrasta con la situación clasificatoria del equipo. El mejor Tenerife en el peor momento.