Un descuido inexplicable deja a Juande Rivas en el CD Tenerife hasta 2027

Algunas de las gestiones realizadas durante el bienio fatal de José Miguel Garrido en la administración del CD Tenerife empiezan a ver la luz. Una de ellas tiene que ver con la redacción del contrato de Juan de Dios Rivas Margalef (Córdoba, 1999), comúnmente conocido por Juande Rivas. Si bien desde la comisión deportiva salió inicialmente una propuesta que incluía una serie de epígrafes, uno de ellos sobre un eventual descenso del representativo a Primera RFEF, al final no se incluyó ninguna referencia a esta infeliz circunstancia en el documento definitivo. De haberse incluido este añadido, Juande quedaría liberado en junio si el Tenerife perdía la categoría.

El caso es que en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López alguien –por un aparente descuido– no incluyó esta cláusula en los papeles que finalmente selló el central proveniente del Málaga. De esta situación ya son conocedores los actuales administradores del club, que se pondrán manos a la obra en la planificación de la temporada 2025/26 en cuanto cierren el fichaje de un nuevo director deportivo.

Situaciones como la de Juande se han sucedido a lo largo de los últimos meses y dan a entender la Torre de Babel en que se había convertido el Tenerife. No en vano, uno de los retos con los que se encontrará el nuevo consejo –liderado por Daniel Díaz y controlado por Rayco García, segundo máximo accionista de la sociedad anónima–es poner orden y coherencia en la estructura de altos cargos. El olvido en la emisión del contrato definitivo de Juande tendrá un alto coste: hará que se quede en el representativo hasta el 30 de junio de 2027 incluso si el equipo isleño cae fuera del fútbol profesional, como así parece que va a ocurrir, pero además con la obligación de hacer frente a los emolumentos crecientes para el zaguero año tras año. Paradójicamente, el cambio de categoría no hará que Juande cobre menos, lo cual sí ocurre en el caso de otros futbolistas que tienen estipulada una retribución diferente en caso de descenso. Para Rivas, la 25/26 será una temporada de mayor retribución que la actual 24/25.

Juande, formado en los filiales del Málaga, jugó por varios años en el primer equipo de La Rosaleda, con el que conoció la ahora llamada Hypermotion y también la Primera RFEF, en la que disputó 14 partidos oficiales antes de arribar en el CD Tenerife. Con el equipo blanquiazul suscribió un compromiso por tres años para embarcarse en el proyecto que inicialmente iba a liderar Óscar Cano. No obstante, si bien empezó esta campaña con un rol presuntamente importante, luego con Pepe Mel o Álvaro Cervera no ha tenido una gran influencia en el funcionamiento colectivo. Eso sí, nunca estuvo presente en ninguna lista de descartes en el mercado de enero. En contra de lo que llegó a publicarse, apenas se tanteó la salida de Juande, a sabiendas de las cláusulas de su relación laboral con el club y de que muy difícilmente abandonaría el Tenerife en esas circunstancias contractuales.

El concurso de Rivas en su primer año en la Isla no llega ni a los 800 minutos de competición en liga. Su última titularidad fue precisamente el día de su regreso a La Rosaleda. Son nueve las ocasiones en las que ha sido parte del once inicial del representativo en la Hypermotion. Lastrado por las lesiones y por la escasa confianza de los entrenadores que sucedieron a Cano en la responsabilidad de comandar el proyecto desde el banquillo insular, Juande figura entre los zagueros menos utilizados por el Tenerife en este curso.

Adri Guerrero, otro 'olvido' que cuesta caro

Situación muy semejante a la de Juande Rivas es la de otro defensa que apenas cuenta para el primer equipo blanquiazul. Resulta sintomático que Adri Guerrero se haya quedado fuera de todas las convocatorias compuestas por Álvaro Cervera desde su aterrizaje en el cargo. Ni siquiera en situaciones de extrema necesidad en su demarcación, el jugador proveniente del fútbol helvético ha entrado en las rotaciones del entrenador.

Tal y como anticipó EL DÍA, el consejero responsable de su contratación omitió cualquier referencia a un posible descenso del representativo a Primera RFEF. Esta falta de previsión y diligencia deja atado a Guerrero por otro año más, de ahí que el futbolista prefiriese no salir en la ventana invernal y así asegurarse los salarios estipulados en su vinculación con el Tenerife para este curso y el siguiente.

Las fuentes consultadas sobre la situación de este lateral apuntan a que no hay previsión de contar con él para el curso 2025/26. No obstante, la redacción del documento por el que vino al Tenerife lo pone muy difícil para llegar a un acuerdo no gravoso para las arcas blanquiazules. El olvido o descuido de Juan Guerrero puede salirle muy caro al club que ahora preside Daniel Díaz.