El Cabildo cree que la situación institucional del CD Tenerife es peor que la deportiva

El Cabildo de Tenerife se manifiesta de forma contundente y nítida: no podrá mantener sus índices de apoyo y respaldo económico al CD Tenerife una vez que se consume descenso.

Asimismo, muestra su preocupación por que la situación institucional sea «aún peor y más delicada» que la deportiva, después de que la última Junta General de Accionistas significase un nuevo relevo en la cúpula directiva.

Lope Afonso, en una entrevista en Radio Marca, aduce que el trato del Cabildo «incluso está siendo generoso» para la institución, pero que las cifras se verán modificadas en cuanto se confirme la caída a Primera RFEF. «Tenemos que sentarnos y hablar», avisó.

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo, en la sede de la corporación. / Andrés Gutiérrez

Relación fluida y leal

«La relación debe ser fluida y leal, como hasta la fecha. Pero en cuanto a cuestiones estrictamente económicas, el contrato de patrocinio conllevará cambios», comentó el dirigente popular. Para Afonso, «las contraprestaciones que están recogidas en el documento suscrito con el Tenerife no se cumplirían en ningún modo en una categoría no profesional».

Por tal razón, asegura que será necesario un replanteamiento de la relación entre las partes:«Habrá que sentarse a revisar ese marco contractual y el Cabildo seguirá apoyando al Tenerife adecuándose a las circunstancias nuevas».

Afonso mostró su perfil más riguroso y se expresó con absoluta claridad. «El Cabildo está por la labor de seguir apoyando al representativo, que lo seguirá siendo aunque no sea en Segunda División; y las relaciones se tendrán que articular con la persona que represente al club en cada momento», apuntó. A los nuevos dirigentes, les rogó «prudencia, sentido común y lealtad», sin ningún apoyo explícito a la figura de Rayco García, que mantiene el poder después de la última cita asamblearia de febrero.

Otro marco

«Por ser el club que es, merece seguir teniendo apoyo institucional. Pero insisto, adecuándonos al retorno que tendrá para la Isla un equipo en categoría no profesional», razonó el vicepresidente del Cabildo. «Hay dos opciones: resolver el contrato o modificarlo. Para resolverlo, habría que constatar algunas de las causas de resolución, que son varias. Pero cabe la opción de desarrollar una relación contractual con otro marco. El contrato está bajo la tutela de Turismo de Tenerife y, mientras yo sea el presidente de esa entidad, tiene que cumplirse el razonamiento del Derecho. Yo voy a ser riguroso. Y aunque el club tenga la ambición de mantener esas retribuciones económicas, yo desde luego no lo contemplo en el marco actual. No se puede desarrollar el contrato como está ahora en una categoría no profesional. Tendremos que sentarnos y hablar mucho», dijo.

Asimismo, reafirmó su preocupación por los sucesos acaecidos en torno a la sociedad anónima a lo largo de los últimos meses. «La situación institucional es peor que la deportiva», cerró.

«Lo digo sin ningún ánimo de acritud o búsqueda de ninguna solución. Yo puedo entender que el club, ante una situación económica compleja, se plantee la necesidad de asegurar o mejorar sus fuentes de ingresos. Pero este en particular está sujeto a unas condiciones. Ysi las condiciones varían, habrá que variar también el contrato. Ahora bien, la relación seguirá siendo estrecha y leal, y me permito decir que ya está siendo muy generosa por parte del Cabildo», completó.