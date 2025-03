El frío verano del CD Tenerife: la influencia de los fichajes

El partido del pasado lunes en Anduva sirve de ejemplo para confirmar el deficiente resultado de la actuación del club en el mercado de fichajes del pasado verano. De aquellos diez refuerzos, solo uno, Yussi Diarra, formó parte de la alineación titular y participó de principio a fin; y uno más, Maikel Mesa, intervino como reserva para ayudar en los últimos 20 minutos.

En la convocatoria entraron otros dos de esos blanquiazules incorporados la pasada pretemporada, el portero reserva Salvi Carrasco y el atacante Alejandro Cantero, que no llegó a pisar el rectángulo de juego. Los únicos que faltaron fueron Adrián Guerrero, Juande Rivas y Marlos Moreno. El primero apenas cuenta para Álvaro Cervera. De hecho, el club intentó sin éxito que cambiara de equipo en la ventana de enero. Juande, que venía de ser titular en Málaga –jugó solo medio encuentro– no parece ofrecer las garantías que necesita el técnico y Marlos no se ha ganado una presencia regular ni en las listas ni en los partidos. Los otros ni siquiera están ya a las órdenes de Álvaro Cervera:Rubén Alves salió cedido al Córdoba en el mercado de invierno, Yanis Senhadji hizo lo mismo para firmar a préstamo con el Hércules, del Grupo 2 de Primera RFEF, y Josep Gayá aceptó desvincularse del Tenerife. El balear fue anunciado la semana pasada como novedad del Zimbru, conjunto de la Superliga de Moldavia.

En cierto modo, David Rodríguez también fue considerado fichaje estival, pero con el matiz de que ya pertenecía al club y había vuelto tras pasar una campaña cedido en el Antequera. El canterano encadenó en Miranda de Ebro su novena actuación como titular.

No fue el único jugador formado en la Ciudad Deportiva con un espacio en ese once inicial. Cervera tiró de César Álvarez para cubrir la baja de Jérémy Mellot y se decantó por Aarón Martín para completar un centro del campo al que volvió Aitor Sanz y en el que siguió Yann Bodiger. De resto, más blanquiazules con recorrido en la entidad como Sergio González, José León, Enric Gallego y un Luismi Cruz que firmó en propiedad en verano. La portería fue para Edgar Badia, un guardameta que no fue ni fichaje de pretemporada ni de enero. Estaba sin equipo y se sumó al Tenerife a comienzos de diciembre.

El del lunes tampoco fue el día de los jugadores inscritos en el cuestionado periodo de invierno. Fabio González sí viajó después de ser baja en La Rosaleda por una lesión, pero no tuvo minutos. Lo mismo que Anthony Landázuri. En teoría, para el lateral derecho ecuatoriano iba a ser una clara oportunidad para que debutara, ya que el puesto había quedado descubierto por la ausencia de Mellot, pero Cervera optó por César y el exjugador del Independiente del Valle se quedó con las ganas de estrenarse. Y luego está Jorge Padilla. El suyo es un caso especial. Después de jugar la primera vuelta con el filial en Segunda RFEF –siete goles–, pasó a ser una alternativa en el primer equipo por si finalmente no llegaba ningún refuerzo de ataque, algo que terminó pasando. Ya con ficha profesional, el majorero intervino como reserva en el encuentro en Elche y en la derrota en casa ante el Córdoba. Pero fue descartado por Cervera para los dos compromisos ligueros siguientes, en Málaga y Anduva.

En la plantilla 24/25, contando a todos los jugadores que han participado en la Liga, hay once con más de mil minutos en esta competición. El líder es José León y el segundo, uno de los fichajes de verano, Yussi Diarra, tras adelantar el lunes a Mellot. Acontinuación están Luismi Cruz, Sergio González, David Rodríguez, Waldo Rubio, Enric Gallego, los porteros Salvi Carrasco y Edgar Badia, que ya están empatados a 1.080 minutos en este temporada, y Bodiger.

Suscríbete para seguir leyendo