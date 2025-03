Cervera: «El vestuario está más fastidiado que nunca»

«Es verdad. Es un palo. No es una derrota aislada, sino que viene después de varias seguidas y es duro. El vestuario está hoy más fastidiado que nunca. Yo estoy más tocado que otras veces porque piensas que no estás haciendo las cosas tan mal», lamentó cariacontecido en sala de prensa Álvaro Cervera. Solo habían pasado unos minutos desde la conclusión del duelo en Anduva, era pronto, pero al técnico se le vio agotado. No se rinde, pero no encuentra la solución. Seguidamente, eso sí, Cervera valoró positivamente los primeros 60 minutos en los que su Tenerife no le había parecido inferior. El final, por contra, fue «muy muy malo».

El entrenador se refirió también al penalti de Enric Gallego sobre Lachuer. A su juicio, no hubo suficiente contacto. «Tenemos el penalti de rigor, llevamos cuatro o cinco así. No voy a decir lo que me gustaría sobre el tema de los penaltis porque, posiblemente, me llamen la atención. Para mí no es penalti. No se puede decidir un partido por este tipo de jugadas. Ha habido otra jugada que se han tirado cuatro minutos mirándola y no sabíamos qué estaban mirando [una posible mano de Aitor Sanz]. Imagino que será muy fácil pitarnos ese tipo de jugadas. Yo no voy en contra de nadie. Lo que digo es que esas jugadas no pueden decidir un partido. No puede ser así. Era una jugada intrascendente», denunció el preparador.

Del transcurso del choque, el técnico indicó que, bajo su punto de vista, el equipo no había estado mal y que en la segunda mitad habían tenido suficientes ocasiones para empatar. No obstante, a raíz de los cambios el representativo se descompuso y terminó «muy mal». «Seguramente me he equivocado yo», afirmó autocrítico señalando a malas decisiones en las modificaciones.

«En la primera parte conseguimos jugarles bien», comenzó reflexionando Cervera. «Sin tener profundidad porque no la tenemos, pero sin pasar apuros. En la segunda parte hemos tenido algunas llegadas, una de Yussi y otra de Ángel, para poder empatar y no lo hicimos. Ahí hemos hecho el carrusel de cambios y desarmado la estructura del equipo para ver si podíamos juntar más gente arriba, pero fue todo lo contrario. Ellos han jugado mucho más tranquilos», lamentó.

El ecuatoguineano contestó afectado que nunca había vivido una situación similar en el fútbol porque, generalmente, «llega un momento en el que cambia la dinámica». «Pero es que, el partido antes de empezarlo ya podíamos hacer un resumen. Vamos a estar bien, el equipo contrario incómodo y llegará una jugada puntual en la que nosotros siempre somos perdedores», narró con ironía.

Ahora, tocado, garantiza que no se va a rendir. «Yo voy a seguir. Es mi profesión. Sé que está casi imposible. Ha habido 20 o 25 minutos que no los he visto en toda la Liga. Quizá sea por las cuatro derrotas seguidas y por ver que no llega el premio. Yo, como entrenador, tengo que analizar la situación y montar un equipo competitivo todos los días, dar cariño a todos y decidir a los que crees que puede afectar menos esta situación, es lo que puedes hacer. No culpar a nadie porque todos somos culpables de la situación», concluyó antes de abandonar el asiento.