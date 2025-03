El CD Tenerife, solo 488 minutos por delante en la Liga 24/25

Cualquier repaso a los datos de esta temporada sirve para explicar el deficiente resultado parcial de la participación del Tenerife en la Liga de Segunda División 24/25. Por poner un ejemplo, es un equipo que todavía no le ha dado la vuelta a un marcador adverso. O lo que es lo mismo, cuando tiene que ir a remolque, nunca consigue ganar. Le pasó, sin ir muy lejos, el lunes en Anduva. El Mirandés marcó el 1-0 en el minuto 25 y no tuvo problemas para asegurarse un triunfo que selló con otro tanto. Una secuencia nada nueva en este curso.

El equipo entrenado inicialmente por Óscar Cano –cinco jornadas–, luego por Pepe Mel –14– y ahora por Álvaro Cervera –va por 10–, solo ha estado con ventaja durante 488 minutos de los 2610 correspondientes a las 29 jornadas de Liga celebradas. Ese tiempo equivale al 18 por ciento. En el porcentaje restante mandan las tablas por delante de las fases en las que los adversarios han tenido el resultado a su favor, un 50 y un 32 en cada caso. O sea, 1303 minutos con el signo del empate y 819 con el de la derrota.

Los blanquiazules solo estuvieron con ventaja en diez de los 29 partidos jugados. Y no siempre con margen para trabajar sobre ese resultado a favor. En La Malata esa situación solo duró dos minutos y ante el Córdoba, en el Heliodoro, uno más. El caso opuesto es el del Tenerife-Albacete del 2 de febrero (3-1). Ese día, la balanza estuvo inclinada hacia el lado tinerfeño durante 83 minutos. Una excepción en una temporada con muy pocos ratos con saldo positivo. En la tercera jornada, en Cádiz, ese tramo rebasó por poco la hora de juego, pero no sirvió para ganar (2-2). Cinco fechas más tarde, el plan sí salió a pedir de boca en el Tenerife-Cartagena (2-0 y 54’) que estrenó el casillero de victorias, en ese momento con Mel como técnico. Unos días más tarde, los 68 minutos con viento a favor que impulsaron al Tenerife ante el Zaragoza no llevaron lejos al equipo (2-3 en el Heliodoro). Luego, tras la fugaz esperanza en Ferrol (1-1), el Tenerife supo proteger durante 61 minutos un 1-0 ante el Mirandés, mérito que no tuvo continuidad en la visita del Elche a la Isla: 1-1 tras una hora con una mínima renta casera.

Ya con Cervera, el equipo se pudo manejar en un escenario ideal en los duelos con el Castellón (55 minutos con ventaja), Zaragoza (38), Albacete (83)y Córdoba(3). El balance fue de una victoria, un empate, un triunfo y una derrota.