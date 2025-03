El relevo en la dirección deportiva, en marcha

Una vez configurado el nuevo consejo de administración en la junta de accionistas del pasado martes –queda un puesto por cubrir– y nombrado a José Daniel Díaz como presidente, con Ayoze García, Rayco García, Miguel Heredia y Antonio Manuel Porro a su lado como consejeros, el Tenerife ha empezado a dar los primeros pasos con la mirada puesta en una temporada 25/26 en la que todo apunta que el primer equipo competirá en Primera RFEF –llegó al último tercio del calendario a 14 puntos de la salida de los puestos de descenso–. En paralelo a la situación económica, la prioridad de los dirigentes está en la elección de los futuros responsables de lo que ocurra en los terrenos de juego.

La clave estará en el fichaje de un director deportivo. El cargo no será para el actual ocupante, Mauro Pérez. Su baja se podría confirmar este mismo mes, y también la contratación de un sustituto. Todo con tal de adelantar trabajo con vistas al curso venidero. En su última intervención con los medios de comunicación, Mauro avanzó que no va a originarle "ningún problema" al club si finalmente decide la rescisión de su contrato. Unas semanas antes, Rayco García se había encargado de aclarar que Pérez sí iba a ocuparse de reforzar la plantilla en enero. "Seguirá, aunque no sé si será como la cabeza de la parcela deportiva", planteó.

A estas alturas ya se da por hecho que el Tenerife tomará otro rumbo con un nuevo director deportivo que sea capaz de construir un equipo competitivo con un presupuesto reducido, de unos 4 millones de euros. Y ya han sonado algunos nombres. Por ejemplo, el de Alfonso Serrano, que iniciaría en ese caso su tercera etapa en la entidad blanquiazul. En las dos coincidió con Miguel Concepción como presidente. También ha sido relacionado con el representativo Felipe Miñambres. El exjugador, director deportivo e incluso entrenador del Tenerife, cambiará de destino profesional por su decisión de poner fin a la relación laboral que mantenía con el Levante.

Los rectores de la entidad también intentarán ganar tiempo con la búsqueda del entrenador. Sin entrar en detalles, Ayoze García reconoció recientemente que la continuidad Álvaro Cervera es una opción que convence. "No se ha hablado de su renovación, pero sí puede ser nuestro entrenador de futuro. No sabemos cuál es su pensamiento. Esteremos encantados e tener una reunión", señaló. El técnico ya había anticipado que estará dispuesto a conocer las líneas maestras del nuevo proyecto.