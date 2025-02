‘Parapenaltis’ Badia

Una de las muy escasas noticias felices en el transcurso de este curso aciago para el Tenerife ha sido el fichaje de Edgar Badia Guardiola (Barcelona, 1992). Tal ha sido el impacto de sus reflejos y olfato en el funcionamiento colectivo que la afición ya suspira por su continuidad, noticia que parece improbable en Primera RFEF. Pepe Mel no se lo pensó dos veces y decidió darle la titularidad nada más bajarse del avión.

Lo impidió el aplazamiento del choque programado en el Heliodoro contra el Deportivo de La Coruña, así que fue solo unos días más tarde cuando se instaló, ya para siempre, en el once inicial del representativo. No solo aporta seguridad y templanza; también es un auténtico parapenaltis. Cuatro de los que le han tirado no han acabado en sus redes, aunque con matices.

Sin suerte

El cancerbero catalán ha parado tres de las últimas penas máximas que le han chutado, si bien no siempre el desenlace fue feliz para sus intereses. Hace un par de semanas le detuvo uno a Sory Kaba en el Martínez Valero, pero inexplicablemente el árbitro determinó que el tiro debía repetirse. Y a la segunda, el balón acabó dentro. Contra el Albacete, Badia adivinó la intención de Morcillo, pero ante el rechace no pudo hacer nada. En Málaga, emergió otra vez su mejor versión para intervenir de forma determinante contra Baturina. Evitó el 2-0, pero no la derrota. Antes, frente al Deportivo de La Coruña, fue el grancanario Yeremay el que perdonó desde los once metros en su duelo con Edgar. Su tiro acabó en la madera.su promedio.

Aunque siempre tuvo especial predilección por esta faceta de su trabajo bajo palos y destacó en adivinar las intenciones de sus rivales incluso en categorías inferiores, es en el Tenerife donde más está brillando en esta especialidad. Por un lado, porque al cuadro insular le pitan muchos penaltis en contra (y los últimos han sido muy consecutivos); y por el otro, porque sus dígitos mejoran los ya notables que promedió en Reus, donde detuvo dos penas máximas; y en el Elche, donde se fue a los siete penaltis neutralizados. Incuestionablemente, en la Isla se está revalorizando después de haber firmado libre a lo largo del mes de diciembre. Justamente a principios de temporada había quedado libre de su vinculación con su anterior equipo.

Los tiradores

Badia ha ido evolucionando hasta ganarse la etiqueta de parapenaltis. Durante su vasta y exitosa carrera, ha podido estar bajo palos ante tiros de algunos de los delanteros más cotizados de cada momento. Por ejemplo Benzema, que logró anotar ante el ahora arquero blanquiazul; o incluso el ahora tinerfeñista Ángel cuando éste último jugaba en Primera. Titular todas las veces que ha estado disponible –también en la Copa del Rey contra Osasuna–, Edgar es el futbolista más utilizado por Álvaro Cervera desde que aterrizó en el banquillo blanquiazul. Pronto habrá que sentarse a una mesa para persuadirle para que siga. Si no lo hace, están al acecho Salvi Carrasco o Moha Ramos.

