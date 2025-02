Daniel Díaz, nuevo presidente del Club Deportivo Tenerife

José Daniel Díaz Armas (Tacoronte, 1975) fue elegido esta tarde nuevo presidente del consejo de administración del Club Deportivo Tenerife. Entró el pasado martes en el principal órgano rector del representativo por la cuota que le estaba reservada al exdirigente de la institución insular, Miguel Concepción, con el que además mantiene parentesco (es su yerno).

Elegido alcalde de su municipio natal en 2019 por Nueva Canarias con los apoyos del PSOE y Sí Se Puede, este abogado de profesión tendrá el reto de liderar la reconstrucción blanquiazul e implementar las reformas necesarias para reconducir el rumbo de un club a la deriva, con el descenso al fútbol no profesional como un destino casi seguro y la conveniencia de ejecutar un plan de austeridad y recortes. En este sentido, parece seguro un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), entre otras decisiones para amortiguar los efectos de la presumible caída del equipo tinerfeñista a Primera RFEF.

Díaz es simpatizante, abonado y accionista del club blanquiazul. Cuenta con una muy larga vinculación afectiva con el Tenerife, a quien quiere situar por encima de las facciones o familias que pueda haber dentro del consejo. De hecho, tendrá que ejercer como un hombre de diálogo y consenso para evitar las fricciones. No en vano, en la directiva tendrá mayoría el ala del segundo máximo accionista, Rayco García Cabrera, después de que el martes fuese destituido Samuel Gómez Abril (hombre de confianza de Amid Achi) y se vetase en votación la entrada al consejo de Francisco Mares, figura también vinculada al empresariado local.

"Estamos obligados a entendernos, sobre todo por una cuestión. Cierto es que cada uno de los miembros hemos llegado al consejo por vías diferentes, pero ahora todos nos debemos al Tenerife. Una vez eres nombrado administrador, has de actuar con diligencia y lealtad. Las familias quedan atrás. Todo lo planteado queda también atrás, ahora representamos al Tenerife", había manifestado el edil tacorontero antes de la primera reunión del nuevo consejo de administración, que mantuvo su primer encuentro formal esta mañana en las dependencias del Heliodoro Rodríguez López.

Para Díaz, lo acontecido en la abrupta Junta General del martes «puede ser maravilloso si hay cohesión». En este sentido, remarcó «la excelente noticia» del dato de participación. «Ahora hay un consejo que debe mandar, y lo digo claramente: no podemos ser los brazos ejecutores de nadie. Nuestra lealtad y diligencia es hacia el club. Aquí actuamos de forma responsable y directa», sintetizó.

José Daniel Díaz tomará el relevo de Paulino Rivero, que tuvo un papel muy distinto al que habría deseado, sin poder ejecutivo y las competencias muy limitadas por el contrato secreto suscrito en 2022 por el máximo accionista del club, José Miguel Garrido, con los tres empresarios locales que le habían sugerido para el cargo. Este mismo pacto parasocial reservaba a Miguel Concepción y sus socios la prerrogativa de elegir presidente, un derecho que se le ha respetado, si bien Rayco García no forma parte de este acuerdo. En realidad, el empresario de Santa Úrsula ha querido no exponerse y dejar para más adelante sus ambiciones en el representativo. De momento, controlará la administración del club pero sin ser su máximo exponente. "He invertido mucho dinero en el club para ser su presidente, pero quizá no ahora, tal vez más adelante", había verbalizado el mismo día de la abrupta Junta General Extraordinaria celebrada el martes en el hotel Escuela.

La semana de seísmos en el Tenerife se completa con la renuncia -por motivos personales- de uno de los hombres de García Cabrera. Su abogado Octavio Cabrera deja la directiva después de completar su último servicio a la causa blanquiazul, que fue conducir y moderar la última asamblea. Aunque Ayoze García quedó al frente de la mesa, Cabrera en realidad fue el letrado quien comandó la Junta. Se trata de la segunda dimisión consecutiva que se produce en el ala de Rayco, pues antes también se había marchado Sandro Arrufat, quien enunciaba el día de su salida un discurso lleno de sentimiento y coherencia, llamando a la unidad.

El consejo de administración queda conformado por Ayoze García Pérez como vicepresidente, el nuevo consejero Antonio Manuel Porro Granados, quien sustituye en el cargo a Octavio Cabrera Toste (presenta su dimisión por cuestiones personales) hará de secretario, y lo completan Rayco García Cabrera y Francisco Miguel Heredia Fuentes, que ejercerán de vocales.