Rayco García: «Aquí no hay un vencedor, gana el club»

Rayco García prometió después de la junta general extraordinaria del Tenerife, celebrada ayer en segunda convocatoria, que ofrecerá «en la mayor brevedad posible» una rueda de prensa en la aclarará todas las dudas que giran en torno al club y a su participación como accionista de referencia y consejero. No avanzó si será no el sustituto de Paulino Rivero, una vacante que no quedó cubierta en esta cita.

A modo de anticipo, atendió a los medios de comunicación para asegurar, entre otras cosas, que de la junta no sale ningún «vencedor individual». En todo caso, el Tenerife. Además, el empresario avanzó que no tiene ningún «afán de ser presidente», a pesar de que en la junta de accionistas del 17 de diciembre sí afirmó que iba a ejercer esa función dentro de la entidad. «Tenemos que hablar y sentarnos para ver qué es lo mejor para el club», se limitó a añadir dejando abiertas todas las posibilidades dentro de un consejo que comparte con Octavio Cabrera, Ayoze García y los recién incorporados José Daniel Díaz y Francisco Miguel Heredia. No serán los únicos, ya que ayer se aprobó que el consejo esté formado por seis miembros. Uno de ellos será el nuevo presidente. La elección interna se llevará a cabo pronto en una reunión.

García quiso aclarar que no alcanzó un acuerdo con José Miguel Garrido para la ejecución de todos los movimientos estratégicos que se realizaron ayer en la junta celebrada en el Hotel Escuela de la capital tinerfeña. «En algunos puntos votamos en direcciones contrarias», indicó para dar una mayor consistencia a su argumento.

En cualquier caso, a modo de adelanto, explicó que si alcanza un acuerdo con Garrido, será para intentar cerrar una operación de compra-venta de acciones para que el empresario madrileño «salga de aquí de una vez por todas» y el Tenerife pueda realizar «un proyecto estable» lo antes posible.

García tocó también por encima el asunto de la situación económica de la entidad y dejó en duda la versión que había dado el ya exconsejero Samuel Gómez Abril. «Dijo que los números del Tenerife están perfectos pero hay que averiguar si es así, porque tenemos entendido que es lo contrario», señaló antes de apuntar que ese inconveniente condicionó a los nuevos dirigentes a la hora de reforzar la plantilla en la ventana de enero.

Por último, Rayco advirtió de que, «a la mayor brevedad posible», atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que hablará con una «claridad» nunca vista en el Tenerife.

Francisco Heredia

Una de las novedades del consejo de administración es el abogado Francisco Heredia, quien se mostró «encantado» por eta etapa que inicia. «Es una responsabilidad muy grande», manifestó sin pasar por alto que tampoco es «plato de buen gusto» unirse al Tenerife en la situación en la que se encuentra y «viendo todo lo que ha pasado». Pero insistió en su intención de afrontar el reto con predisposición. «Estoy contento porque veo a los demás consejeros como compañeros y no como enemigos. Ya he hablado con Octavio (Cabrera) para ponerme al servicio del club. Tenemos la oportunidad de levantar al Tenerife. Somos gente normal para dirigir a un club grande».

Heredia se definió como una «persona bastante objetiva y con criterio propio», y apuntó que puede aportar su experiencia profesional como experto en Derecho y en Economía. «Podemos salir adelante», dijo para aclarar que no fue elegido para ayudar al Tenerife en «el plano concursal» ni por la amenaza de una «situación límite», principalmente porque no conoce a fondo la situación del club.

José Daniel Díaz

La otra novedad del consejo es José Daniel Díaz. «Indiscutiblemente, no sabré qué cargo desempeñaré en el consejo hasta que no se conforme», explicó. «Tenemos que sentarnos y acordar qué función va a desempeñar cada uno. Es una decisión colegiada, yo no puedo adelantar qué se va a decidir. Lo que se haga, se hará con rigor y el corazón puesto en el Tenerife. Hay que tomar decisiones de índole estructural, deportiva y económica. Tomaremos decisiones. El Tenerife sí tiene solución, se puede marcar una senda de recuperación», planteó el consejero propuesto, al igual que Heredia, por Samuel Gómez Abril durante la segunda convocatoria de la junta de accionistas.

Gómez también dio el nombre de José Francisco Mares para que quedara cubierta la sexta plaza, pero esta opción no fue aprobada por la junta. Mares reveló posteriormente que su posible nombramiento fue una sorpresa para él. «Me enteré en la junta», contó. «Aunque la junta estaba siendo un tanto confusa, acepté por los sentimientos que tengo hacia este club», añadió Mares, a quien no le dolió no recibir el respaldo de los demás accionistas. «Uno ya está curado de espantos», zanjó.

Octavio Cabrera

En el turno de ruegos y preguntas, Octavio Cabrera asumió la función de portavoz del Tenerife y trató de despejar algunas de las dudas planteadas. Por ejemplo, garantizó que el club «no está en una situación de insolvencia ni presentará un concurso de acreedores».

Por otra parte, confirmó que «se está trabajando» en un plan de contingencia que sirva para atenuar el golpe del probable descenso a Primera RFEF. «Se está trabajando en ello, pero llevamos poco tiempo en el club. Además, sigo con un hilo de esperanza –con las opciones de que el equipo no baje–. Hemos aplicado una contención de gastos por la posibilidad de que en junio nos encontremos en una categoría inferior», continuó.

En el plano deportivo, aseguró que el club no ha tomado «ninguna decisión con el cese y el nombramiento» de un responsable en materia de fichajes –sigue en el cargo Mauro Pérez– y tampoco con un posible cambio de entrenador con vistas al curso venidero. «El club ha depositado toda su confianza en Álvaro Cervera y eso es algo que permanece igual».

Ayoze García

También tomó la palabra Ayoze García, que se vio en la tesitura de tener que presidir la junta por las bajas de Paulino Rivero y Samuel Gómez. El exfutbolista aprovechó para aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, la relacionada con los planes del club con la cantera y un futuro sin Jony Vega. «Últimamente se me ha acusado de muchas cosas, como de que le subí el sueldo a Cristo Marrero... Y tengo nóminas para demostrar que no es así. Luego está el tema de Jony Vega, que hizo un gran trabajo, pero tenemos que ver qué queremos para el filial, que tiene que estar formado por jugadores jóvenes que puedan subir al primer equipo. No tengo ningún problema con él, pero se han comentado muchas cosas. También se ha dicho que me dejo llevar por algunos de mis excompañeros y no es así», repasó.

Ayoze también se refirió al encaje de Álvaro Cervera en un Tenerife que, si se confirma su caída a Primera RFEF, lidere el intento de regresar a Segunda División. «No se ha hablado de su renovación, pero sí puede ser nuestro entrenador de futuro. Ya se hablará con él. Tampoco sabemos cuál es su pensamiento. Esteremos encantados e tener una reunión», argumentó el consejero encargado del área deportiva en el turno de preguntas.

Por último, Ayoze lamentó las dificultades que se encontró el club en la ventana de altas y bajas de invierno. «No teníamos fichas disponibles y el límite salarial estaba cubierto. Por ese motivo nos centramos en agilizar las salidas de jugadores. Teniendo en cuenta el problema económico que hay y la situación deportiva del equipo, muchos de los futbolistas por los que nos interesamos, no vinieron. Fue complicado. No era fácil unirse a un equipo que estaba a diez o doce puntos de la salvación. Intentamos varias opciones hasta el final del mercado, pero no salieron», concluyó Ayoze García.