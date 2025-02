El deseado Felipe Miñambres queda disponible

Si hay un nombre capaz de hacer levitar al tinerfeñismo –ahora taciturno– y recuperar el entusiasmo perdido, ese es el de Felipe Miñambres. Futbolista icónico de la mejor etapa de la institución y hombre que lo ha sido todo en el CD Tenerife (también entrenador y profesional en los despachos), el todavía director deportivo del Levante está próximo a abandonar el cuadro granota. Su nombre ha estado siempre muy presente en las conversaciones de Rayco García Cabrera con sus hombres de confianza, y además en el entorno del empresario norteño hay muchos buenos amigos del conocido como maragato.

Ayer trascendió su voluntad de rescindir anticipadamente su relación contractual con el Levante, club donde renuncia a una rebaja salarial indispensable para su continuidad. Los contactos con el Tenerife se han producido, pero falta que quiera dar el paso de comandar un proyecto con presupuesto reducido (entre tres y cuatro millones de euros) y fuera del fútbol profesional. El reto que se marcan Rayco y compañía es un ascenso exprés al segundo escalafón del fútbol nacional. Además, sería necesario que le garantizaran total autonomía. Esto es, plenos poderes para iniciar la profunda remodelación que necesita el Tenerife para amortiguar el golpe de su muy probable caída a los infiernos.

Felipe ha sido un viejo anhelo de otros dirigentes blanquiazules, sin ir más lejos Paulino Rivero. Hijo Adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, manifestó en su última visita que siempre dejaría las puertas abiertas al representativo, si bien los tiempos no se habían dado para su esperado regreso. La noticia de su adiós al Levante es el primer paso para un reencuentro que, en todo caso, precisa de una negociación y un posterior acuerdo.

El ejecutivo había aterrizado en el Levante en febrero de 2022 y con Felipe, aunque con un equipo que él no había confeccionado, el cuadro valenciano bajó a Segunda División. Ya con Miñambres al mando de las operaciones, el Levante no logró el ascenso ni en la temporada 2022/23 ni en la pasada, en la que despidió a Javi Calleja en febrero y se sentó en el banquillo hasta el final de curso. Antes, trabajó también para Rayo Vallecano y Celta de Vigo.

«Para mí ha sido el club donde más tiempo he estado. No solo como futbolista, que de sobra, sino también desde otras facetas en cualquier otra actividad que se pueda desarrollar en un equipo de fútbol. Fue donde más cosas conseguí, donde me hice conocido, donde desarrollé mi trayectoria profesional al más alto nivel durante más tiempo y donde siento el cariño de la gente cada vez que voy. A veces en aeropuertos coincido con gente de Tenerife. En sitios extrañísimos. La última vez en Nueva York, otra vez en Dallas, muchas veces más cerca... En muchos sitios hay un tinerfeño que me para para una foto. Tenerife es donde fui reconocido, donde fui feliz y hasta donde nació uno de mis hijos. El otro habría nacido también, pero nació en León porque fue en vacaciones. De hecho, crecieron y se educaron en La Salle. Con Tenerife me pasa lo que con los amigos; aunque no los veas, siempre están ahí», fue el mensaje que emitió Felipe –en conversación con EL DÍA– durante una entrevista que se produjo con motivo del Centenario del club. Además, dejó clara su convicción de un futuro matrimonio con el club de su vida. «Yo creo que sí, que en algún momento vamos a volver a coincidir y se van a dar las situaciones para que vuelva al club. Pero eso a veces llega sin uno proponérselo. Al final, donde uno se ha sentido bien y es querido todo resulta más fácil. Una vez estuvo a punto de darse, no se dio; y quizá como director deportivo en alguna ocasión se crucen nuestros caminos. Uno siempre sueña con volver adonde fue feliz», señaló.