Admitida la demanda de Garrido al resto del sindicado

José Miguel Garrido fue provisionalmente apartado de la toma de decisiones del CD Tenerife el pasado mes de diciembre. Entonces, el resto de miembros del sindicado del que él mismo forma parte junto a Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González Bacallado, idearon junto a Rayco García una estrategia para que el empresario de Santa Úrsula tomase el mando de la entidad, dejando a Garrido sin representación en el consejo de administración. De esta manera, Juan Guerrero y Santiago Pozas fueron destituidos como miembros del órgano de toma de decisiones de la institución.

Garrido, que se sintió traicionado por Concepción, Achi y González, no se quedó de brazos cruzados. El inversor ahora afincado en Londres solicitó desde el día 18 (apenas unas horas después de la celebración de la junta) otra asamblea general. Esta con carácter extraordinario y que incluía en el orden del día el nombramiento y el cese de miembros del consejo. De ahí la junta que no pudo llevarse a cabo el pasado jueves 20 y sí el martes en segunda convocatoria y en la que quedó patente que, por ahora, el 8,75% de las acciones que maneja fuera del acuerdo de sindicación (adscritas a la empresa Only One Way) son la llave que puede permitir, o imposibilitar, la gobernabilidad del representativo en el medio plazo.

Seguidamente, José Miguel Garrido emprendió acciones legales contra Concepción, Achi y Conrado, alegando «lucro cesante y daños y perjuicios». La demanda, anunciada de forma privada por el inversor casi desde un primer momento, acabó siendo presentada a principios de febrero de este 2025, un mes y medio después de que ocurrieran los hechos que la motivaron, y fue admitida a trámite este martes día 25 por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santa Cruz de Tenerife según informó Radio Marca Tenerife. Curiosamente, el mismo día de la junta.

En el documento, al que ha tenido acceso EL DÍA, se establece que el empresario madrileño, a nombre de sus empresas Eolus Capital (sindicado) y Only One Way (extrasindicado), reclama a Amid Achi, Miguel Concepción y Condrado González, vía también sus empresas, una cantidad de 14.594.173 euros.

Asimismo, las partes demandadas disponen ahora de 20 días hábiles –computando desde el día siguiente al que reciben la notificación del requerimiento y la documentación aportada– para pronunciarse al respecto.