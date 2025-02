Cervera denota perplejidad ante el futuro de la institución

Jugadores y técnicos del CD Tenerife permanecieron muy pendientes el jueves de lo que ocurría a miles de kilómetros de distancia de Málaga, en el hotel Escuela, donde finalmente no se celebró la Junta General que debía determinar el futuro institucional del club. Así que fue natural que se le preguntase ayer por sus impresiones. «Te dicen muchas cosas, pero no sabes quién está más cerca de la verdad, o de lo que va a ocurrir realmente», anotó el preparador blanquiazul, perplejo a la vez que aturdido por una nueva derrota, la tercera consecutiva y la decimoséptima de esta temporada. «Hemos defendido muy, muy mal», reconoció. «Otras veces habíamos sido más sólidos en las áreas y, desde el punto de vista mío, creo que donde hemos estado realmente mal es defensivamente porque no hemos sido contundentes. Y así es imposible ganar», razonó el entrenador.

El jefe del banquillo blanquiazul se mostró contrariado por el nivel mostrado por los suyos: «No me voy satisfecho. Primero porque no ganamos, y aquí estamos para sacar puntos. El contrario no ha sido superior, pero teniéndolo más o menos controlado y esperando a nuestro momento, al final te marcan en otro córner tras un pelotazo del portero», lamentó.

También se refirió a la variación táctica que introdujo en la contienda, con Waldo en una posición extraña para él y tres centrales, entre ellos Mellot. «Fue encajamos muchos goles sin hacer partidos malos. Seguía pensando que si se aguantaba el 0-0 tendríamos nuestras opciones, pero no pudo ser. Ya cuando nos vimos perdiendo se nos hizo el partido muy cuesta arriba», fue otro de sus mensajes.

Con el descenso virtualmente consumado, Cervera se resiste a tirar la toalla o a dar la temporada por perdida. «Es mi trabajo y lo que tengo que hacer. Llevo un tiempo aquí, los jugadores me conocen y no debo repetir mi mensaje todos los días. Pero ya son mayorcitos y ven las cosas que se hacen cosas bien y las que se hacen mal», cerró. El panorama es desolador, pero al timonel de la nave le queda la responsabilidad de seguir bregando y compitiendo. «Es mi responsabilidad», dijo anoche.

