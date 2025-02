Badia sobre Lax Franco: "El árbitro nos despreciaba"

Quién sabe, puede que en una dinámica positiva, Salvador Lax Franco habría anulado el único tanto del encuentro del pasado viernes en La Rosaleda. Lo marcó Dani Sánchez para el Málaga en el minuto 53 al colar el balón en la portería del Tenerife con una volea desde fuera del área. Pero el tanto estuvo acompañado de polémica. En el momento del golpeo, Lobete se encontraba en posición de fuera de juego. Edgar Badia se quejó de que el atacante le había impedido seguir la trayectoria de la pelota.

En declaraciones a los medios de comunicación del club, el guardameta contó que le resultó imposible pedirle una explicación al colegiado murciano. "No se pudo hablar con él", aseguró. "Prácticamente nos despreciaba con su manera de hablarnos», continuó Edgar. «Al menos debió haber revisado la jugada en la pantalla", añadió Badia, a quien no le convenció la conclusión que sacó Lax Franco. "Primero dice que uno de los nuestros toca el balón, luego que el futbolista del Málaga no interviene en la jugada...", reveló con el convencimiento de que sin el obstáculo de Lobete, el balón no habría entrado en su portería. "Si me tiran diez veces desde esa posición, con esa potencia y esa colocación, no me meten ni una, pero no pude ver absolutamente nada porque uno de ellos estaba delante", insistió Badia, que más tarde logró evitar el segundo tanto local al parar un penalti lanzado por el delantero croata Roko Baturina.