Díaz reconoce que sería «un honor» presidir el CD Tenerife

Aunque la celebración de la junta extraordinaria de accionistas se dejó ayer para la segunda convocatoria, no faltaron los testimonios de quienes forman parte de la gestión del Tenerife o podrían integrarse en ella. Es el caso de José Daniel Díaz, que confirmó la existencia de una propuesta para que entre en el consejo de administración. El abogado tinerfeño no quiso ir mucho más lejos y dejó en el aire la posibilidad de que incluso sea nombrado nuevo presidente en sustitución de Paulino Rivero.

«Para mi gusto, lo de la presidencia es una quiniela que ha salido de la coyuntura provocada por la renuncia –de Rivero–», comentó Díaz. «Hay una parte del bacalao que ya está vendido y luego hay quinielas que van por otra línea», añadió refiriéndose a la propuesta para que sí sea consejero. En cualquier caso, no despreció la oportunidad de ser el sustituto de Rivero. «Sin querer asumir nada en este caso, el que no agradece una flor, no merece un ramo, y para cualquier aficionado o accionista, sería un verdadero honor».

Al ser cuestionado por la primera convocatoria de la junta, aseguró que sí esperaba que no se cubriera el quórum necesario. «Teníamos ciertas expectativas de que iba a suceder», confesó. «Y a lo mejor, todo esto ayuda a que se tome una decisión con más mesura y con más tiempo, porque la dimisión del presidente nos cogió por sorpresa», continuó en uno de los salones del Hotel Escuela. «Todo sigue estando en el aire, las cosas han cambiado de un día para otro y la realidad social representa a muchos accionistas, así que puede pasar de todo», comentó imaginando lo que ocurrirá el martes.

No hay auditoría externa

Otra de las declaraciones destacadas llegó en palabras de uno de los integrantes del consejo de administración, Samuel Gómez Abril, quien aseguró que el Tenerife no ha ordenado que se realice una «auditoría paralela» que sirva para analizar la gestión económica desarrollada durante la etapa que comandó José Miguel Garrido. «No hay una auditoria paralela, sino la de los estados financiero intermedios que cada año se presenta al CSD y a LaLiga después del cierre del primer semestre, y esa auditoría está en curso», aclaró Gómez, convencido de que no se ha encontrado ningún «agujero económico» en las cuentas de la entidad.

En esa línea, reconoció que «la situación económica está muy vinculada a la deportiva», que no es nada prometedora por la delicada posición clasificatoria del equipo. «Lo que pase en los próximos meses en lo deportivo, va a condicionar la parte económica. ¿Nos atrevemos a decir que habrá descenso? No lo sé. Mientras haya vida, habrá que seguir compitiendo. La trascendencia económica será muy relevante, pero ahora sería especular», argumentó Gómez.

Respecto a la segunda convocatoria de la junta, prefirió no aventurarse con lo que podría pasar. «No me atrevo a vaticinar nada, no tengo información más allá del sentido del voto que me indicaron mis representados», concluyó.

Octavio Cabrera

Otro de los actuales consejeros del Tenerife, Octavio Cabrera, compartió sus impresiones. «No tengo ninguna expectativa para el martes más allá de asegurar que la junta se celebre con respeto absoluto a la legalidad de los estatutos», dijo desde su condición de secretario, cargo que ocupa desde el 17 de diciembre como hombre de confianza de Rayco García.

Cabrera no garantizó que vaya a seguir realizando esa función después del martes. «No lo sé, me debo al club y a lo que decidan los accionistas, y eso es lo que pasará independientemente de mis decisiones», afirmó el abogado, que aprovechó para hacer un llamamiento a «todos y cada uno» de los accionistas principales del Tenerife para que «adopten las medidas necesarias en beneficio del club». En general, pidió a todos los accionistas que «hagan un esfuerzo para generar unidad y que el equipo apure sus opciones de permanencia al tiempo que se cree un entorno adecuado para que se restablezca el equilibrio económico».

La visión de Paulino Rivero

En uno de sus últimos actos como presidente del Tenerife, Paulino Rivero confesó que hubiera preferido que la junta de accionistas se hubiera celebrado en primera convocatoria. «Los futbolistas están para meter goles y los juristas para interpretar las leyes, pero ha habido unanimidad», resumió el todavía presidente del Tenerife. «Lo ideal hubiese sido una junta en primera convocatoria», apuntó con la esperanza de que «gane el que más acciones tenga al final».

Ayoze, pendiente de Málaga

No estuvo en el Hotel Escuela Rayco García, pero sí uno de los consejeros que entraron en el club de su mano el pasado 17 de diciembre, Ayoze García, que aseguró sentirse «bien» después de lo sucedido ayer. «Estoy bastante bien, con muchas ganas, pensando en el partido de Málaga, en que una victoria sería muy importante para todos y para calmar las aguas», declaró llevando la actualidad del club al terreno deportivo, el que más domina por su etapa como futbolista. García, que estará esta noche en el palco de La Rosaleda, admitió que los problemas institucionales también afectan a los futbolistas. «Aunque te quieras aislar, todo llega», comentó poniéndose en el lugar de los jugadores que tiene a sus órdenes Álvaro Cervera. «Pero este equipo ha demostrado que está centrado y el cuerpo técnico está haciendo un trabajo fenomenal. El grupo está enchufado y me consta que nadie va a arrojar la toalla», garantizó.

Ayoze puso su situación particular por detrás de los intereses colectivos y restó trascendencia a su futuro ligado a la entidad como consejero. «No sé si seguiré», señaló para añadir que eso es lo que menos le preocupa en estos momentos. «Lo que me interesa es que el equipo gane», insistió imaginando un resultado positivo de los blanquiazules en su visita al Málaga, una cita a la que el equipo llega situado a 14 puntos del puesto más cercano de permanencia.

Precisamente, García compartió su convencimiento de que hay motivos para «seguir creyendo» en la continuidad del Tenerife en Segunda División, por muy corto que sea el margen de error a falta de 15 jornadas para el final. «El grupo también cree en sus posibilidades, ha demostrado que es capaz y quiero verlo ganando dos partidos seguidos, a ver qué pasa».

A modo de balance, Ayoze recordó que la capacidad de actuación de los nuevos consejeros –él junto a Rayco García y Octavo Cabrera–, ha estado condicionada por el corto espacio de tiempo que han tenido. «No hemos podido ni aterrizar», indicó. «Llegamos al club en una situación complicada y hemos intentado hacer todo lo posible para mejorarla y darle estabilidad al equipo, pero es muy difícil por todo lo que había detrás», explicó haciendo alusión a la gestión del José Miguel Garrido.

Por último, García fue consultado por Rayco García y su estado de ánimo después de la investigación en la que se vio involucrado por una denuncia por presunta coacción, un caso que quedó archivado de manera provisional esta misma semana, a pocos días de una junta de accionistas en la que iba a tener –no participó ayer– y tendrá un papel protagonista. «Sé que Rayco está dolido», comenzó diciendo su amigo. «Se ha demostrado que no son ciertas las cosas que se habían dicho, así que está dolido por un muchas cuestiones, por su familia, por su madre, por su novia...», respondió sin «pasar por alto» la vida personal del empresario. «Pero dentro de lo que cabe, sabemos que la ley está para algo y que el caso se ha archivado. Él sigue con ganas. Vino a este club con mucha ilusión», remarcó Ayoze, que no llegó a avanzar si Rayco también estará presente en el partido de hoy entre el Tenerife y el Málaga, en La Rosaleda.