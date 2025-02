Rayco García gana tiempo para mantenerse en el poder

Cinco días más para alargar la incertidumbre y alimentar el suspense. No hay todavía un nuevo consejo de administración para el CD Tenerife, ni tampoco seguridad alguna respecto al nombre del futuro presidente de la entidad insular. La premeditada ausencia de Rayco García, segundo máximo accionista, forzó este jueves el aplazamiento de la decisiva Junta General al próximo martes, de modo que la ecuación sigue sin resolver y el porvenir del tinerfeñismo pende de un hilo.

El empresario de Santa Úrsula decidió jugar sus cartas y ganar tiempo para resolver favorablemente una negociación ya abierta con José Miguel Garrido, de quien busca que le ceda sus acciones y así gobernar el representativo sin ataduras durante los próximos años. Podrá hacerlo con holgura si durante las próximas horas llega a un pacto para el traspaso del lote de más de 40.000 acciones que Garrido tiene «no sindicadas», esto es, que pueda vender sin el visto bueno de sus compañeros del llamado sindicado (los empresarios locales Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González).

Fue sintomático que las acciones de Garrido estuvieran representadas ayer por dos abogados diferentes, de modo que con un lote pudo haber votado alineado con los inversores tinerfeños y así no incumplir el pacto secreto que las partes mantienen vigente desde 2022; y con sus otras acciones, las de la sociedad Only One Way, pudo haber apoyado a Rayco García en el momento de unas votaciones que finalmente no se produjeron. Sin un acuerdo cerrado aún con Garrido, el segundo máximo accionista decidió no acudir al Hotel Escuela y consiguió que la Junta se pospusiera por falta de quorum. Para ello, antes de empezar contactó con las peñas -las tiene controladas- y les pidió que tampoco asistieran. Así, el porcentaje de participación se quedó por debajo del 50% necesario para que la asamblea se desarrollase con normalidad.

La jugada que ansía Rayco García es que Garrido le ceda solo aquellas acciones que puede venderle ahora, y que serían suficientes para otorgarle una mayoría estable si se suman a los apoyos que ya ha obtenido por parte de Juan Pelayo (propietario de Egatesa), grupo Fedola y Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas. A este conglomerado de acciones habría que sumar las obtenidas por la Federación de Peñas a través de sus diferentes colectivos de animación, que iban a personarse ayer en el hotel Escuela con más de 2.500 votos a favor de García. La negociación con Garrido incluiría un compromiso de pago para comprarle el resto de sus acciones en enero de 2028, una vez que el vendedor quede liberado del acuerdo suscrito con el triunvirato de empresarios locales.

La pelota está donde quería el inversor madrileño, ultrajado en la Junta de diciembre gracias a una ajedrecística jugada maestra que desalojó del club a sus dos lugartenientes. Quería contraatacar y lo hizo con la convocatoria de la Junta de ayer, impuesta por él mismo. Ahora, tiene la sartén por el mango y está en las mejores condiciones posibles para sacar la mayor rentabilidad a la sustanciosa inversión que hizo en el Tenerife, y que ronda los diez millones. Hasta el martes, podrá negociar a dos bandas. Si no hay acuerdo con Rayco, podrá amagar con llegar a un pacto con los inversores tinerfeños, que ya han dado señales de que no quieren al de Santa Úrsula en la administración del club. La situación pasa a ser idílica para Garrido, que había reiterado -en privado- por activa y por pasiva que no quería volver al gobierno; solo recuperar (y además con creces) el dinero que invirtió para aterrizar en el club.

Las próximas horas se prevén cruciales. Rayco García ha decidido jugársela a una carta y apostar por una negociación con su predecesor en la administración, aquel al que censuró públicamente por un desfase en las cuentas y por una política deportiva nefasta, como así denunció el día que se incorporó al consejo. El propietario de RG Consultant decidió explorar esta vía cuando ya no le quedaba otro remedio y veía aproximarse el regreso al poder del sindicado, que incluso ya tenía configurado un grupo de gobierno de perfiles técnicos para ejercer de manera inmediata, si es que la Junta se hubiese celebrado ayer. En este equipo de trabajo ya había aceptado colaborar Daniel Díaz, hombre propuesto por Miguel Concepción y exalcalde de Tacoronte, que confirmó su voluntad de ser consejero pero dejó en el aire cualquier opción de encaramarse a la presidencia. Ninguno de los grandes tenedores de acciones estuvo presente en la asamblea.