Álvaro Cervera no se bajaría del barco tras el probable descenso: "Nunca voy a decir que no; estoy aquí porque me apetece"

“A nosotros nos ha hecho mucho daño el partido frente al Córdoba”, ha reconocido Álvaro Cervera en sala de prensa. La derrota frente al cuadro andaluz, la imagen del segundo tiempo y la diferencia resultante con respecto a la permanencia (ahora a 14 puntos) ha podido suponer un antes y un después en lo que resta de temporada para el representativo. “El equipo se la juega ya en todos los partidos, sea fuera o en casa y antes cualquier rival. Hasta ahora pensábamos que no estábamos sacando los puntos que queríamos, pero sí que teníamos el juego acorde a sacar esos puntos, en cualquier momento tiene que salir. El otro día nos quedamos fríos porque no conseguimos los puntos y el juego dejó algunas dudas. Es un jarro de agua fría más grande que lo anterior”, reflexionó el míster en sala de prensa.

Antes, Cervera había repasado las bajas con las que tendrá que lidiar en el duelo frente al Málaga. No estará el todavía convaleciente José Amo, y tampoco Aitor Sanz y Sergio González, a los que el técnico espera para el duelo de la siguiente jornada ante el Mirandés. A estas ausencias se suma una de última hora: la de Fabio González, que concluyó el entrenamiento del jueves con “un problema en el gemelo” y, aunque lo ha intentado, “le molestaba” incluso durante el calentamiento de la sesión previa al desplazamiento.

Sí estará 'Bam Bam' Landázury, que poco a poco deja atrás el “déficit de preparación física” con el que llegó a la Isla. “Le hemos preguntado si estaría listo para echar una mano y nos ha dicho que sí. Creo que sacarlo un partido entero sería perjudicial para el equipo y para él porque se le notaría la inactividad. En un momento dado que el partido se ponga en unas características que pueda echar una mano, yo creo que no notaríamos la inactividad. Tienen que ser unos minutos en concreto, pero todo el partido igual le cuesta”, explicó Cervera.

Con dos ausencias importantes en la medular (sin el capitán y sin Fabio, que se había convertido en fundamental en las últimas semanas), queda ahora una vacante libre en la zona ancha. Se busca compañero para Bodiger. Podría ser Teto, pero el preparador no parece convencido. "A mí me encantaría que Teto pudiera jugar en el doble pivote porque es un chico que juega muy bien al fútbol. Cada vez más, los jugadores de esa posición dejan de ser jugadores físicos para ser jugadores técnicos. No sé si puede jugar ahí todavía porque aún no lo he puesto ahí, sé que puede jugar en cualquier sitio porque juega bien a fútbol, pero habría que ver donde él está más cómodo. Si un día jugamos con tres centrocampistas, me gustaría que pudiera jugar ahí, en el doble pivote tengo más dudas".

Seguiría tras un descenso

Con el corazón en Segunda División, pero la cabeza en Primera Federación, quizá sea tiempo para empezar a construir el futuro a medio plazo. Cervera no se baja, todavía, de la esperanza de la salvación, pero tampoco del barco tras un más que probable descenso. “Nunca voy a decir que no a una posible charla conmigo para continuar. Siempre estaré dispuesto a hablar y ver en lo que podría ayudar. Yo estoy aquí porque me apetece estar aquí. Estoy en casa, tengo mi familia, conozco al club, a mucha gente que trabaja en el club... Hay que aprovechar lo que se piense que es válido y quitar lo que parece que está lastrando al club. Si alguien piensa que yo puedo ser beneficioso, bien. Si alguien piensa que he estado en la época mala del club y que hay que cambiar, pues también lo entendería. A mí lo que me da pena es que este es un sitio para disfrutar y me da pena esta situación. Me encantaría poder ser yo el que lo cambiase, pero hay que cambiarlo entre todos”, relató el ecuatoguineano.

Cervera se detuvo también a repasar el reparto de minutos reciente en las posiciones de ataque. En esa zona del campo sorprende -o no- la escasa participación de Ángel Rodríguez, rebasado recientemente en la rotación por el canterano Jorge Padilla. "Cuando he sacado a Jorge es porque necesitaba un jugador que hiciera esprints de 30-40 metros y no tanto un jugador que rematara la cantidad de veces que hemos llegado. A Ángel lo veo en espacio corto y remate y a Jorge en espacios largos. Cuando he sacado a uno u otro ha sido por esa cuestión y no por otra", se excusó el inquilino del banquillo tinerfeñista.

Sobre la crisis institucional

En la comparecencia del preparador fue muy escasa la presencia de medios de comunicación. La actualidad deportiva ha pasado a un segundo plano y se ha visto adelantada en interés por la crisis institucional que atraviesa el representativo. Aunque “no esté pendiente”, Álvaro reconoce que le “acabarán contando” lo que pueda suceder. “Cuando llegas al entrenamiento siempre alguien te dice algo que ha pasado. A mí me gustaría que no pasara nada y todo fuera fenomenal, pero estamos en una situación en la que suceden muchas cosas y que, aunque no quieras, te la cuentan. Con la gente que trabajamos nosotros habitualmente hay muy buena sintonía. Estamos todos un poco en la misma situación”.

De esta manera, “es imposible aislarse de todo lo que sucede”. “El equipo no gana, en la calle la gente te da ánimos, pero también te recuerdan que no ganas y que estás abajo y te levantas cada día pensando en la idea para convencer a 30 futbolistas”.