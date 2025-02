Algo pasa con Ángel Rodríguez

Solo cuatro minutos contra el Castellón, apenas nueve frente al Zaragoza, cinco en Elche, cero ante Eldense, Albacete y Málaga. El concurso liguero de Ángel Luis Rodríguez Díaz (La Laguna, 1987) dista mucho de su condición salarial -futbolista mejor pagado de la plantilla- y del rol deseado por él mismo para el segundo año de su segunda etapa en el CD Tenerife. Incuestionablemente afectado por la situación deportiva e institucional lacerante del representativo, el de Geneto vive horas bajas y ha sido relegado al rol de último delantero por parte de Álvaro Cervera. En los últimos dos partidos, el recién inscrito Jorge Padilla salió antes que él.

Rodríguez Díaz acusa uno de los momentos más delicados de su vasta y exitosa carrera deportiva. Jugó competiciones europeas, inscribió su nombre con letras mayúsculas en la historia del Getafe, tiene uno de los mejores promedios de la historia reciente de la máxima categoría y sus goles lucen casi sin excepción en su casillero de cada temporada.

No es así este año. Su situación no es fácil de digerir. No solo por su exigua cuota de protagonismo, también y sobre todo porque los resultados colectivos están muy cerca de sepultar al Tenerife en el lodazal de la Primera RFEF. Objetivo diametralmente opuesto al que se le planteó a Ángel cuando se produjo la primera conversación para su repatriación y regreso a casa. Entonces eran José Miguel Garrido y Juan Guerrero los responsables del proyecto.

Viajaron a Palma de Mallorca y se pusieron manos a la obra para tejer su primer gran fichaje, cuya firma causó un impacto tremendo en la Isla. Aunque la negociación no fue fácil, finalmente lo lograron: el ahora 9 blanquiazul firmó un contrato por dos años con otro opcional que podría ganarse por partidos jugados.

A día de hoy, su vinculación con el club finaliza a 30 de junio de 2026, una vez ya conseguidos los objetivos necesarios para renovar automáticamente porque, como así avanzó EL DÍA, la cláusula de ampliación dependía de la suma de partidos oficiales jugados durante la campaña anterior y la presente. Frente a los más de 2.100 minutos y once tantos del curso anterior, en la presente campaña no llega a los mil.

Llegados a este punto, el contador de titularidades de Ángel parece haberse parado. La última fue ante el Deportivo de La Coruña. Con Cervera, da la impresión de que su compañero y amigo Enric Gallego e haya ganado la partida por la titularidad. Pero es que en Elche y también contra el Málaga se quedó en blanco. A cuatro meses y medio de la conclusión de la temporada, el futuro del punta es una incógnita. Cierto es que tiene contrato por un año más, pero su ficha en categoría no profesional sería absolutamente inasumible. Además, está por ver si contarían con sus servicios. Por otro lado, en su compromiso laboral con el club existe el derecho de seguir vinculado al Tenerife una vez se retire, con un sitio fijo en la estructura de cantera (o en otro puesto por decidir). Por otro lado, aún está pendiente la posibilidad de una revisión salarial análoga a la que se acogió Maikel Mesa, si bien en este punto el entorno profesional de Ángel es partidario de que, si hay reducción, sea para toda la plantilla –o al menos para todos los salarios altos–y no solo para los jugadores canarios. En cuanto a su rendimiento, desde el club le dan ánimos y le invitan a perseverar.

Ayoze García, consejero de la institución blanquiazul, lo decía bien claro el mismo día de tomar posesión de su cargo de directivo. «A jugadores como Ángel no puede habérsele olvidado jugar al fútbol, ni meter goles. Lo ha hecho en todos los equipos donde ha estado», apuntaba el portuense. Tampoco Cervera ha querido cebarse en su mal momento anotador y lo ha achacado a que el equipo no ha generado lo suficiente para que el lagunero brille.

Con 16 jornadas aún por disputarse y con el Tenerife abocado a un muy probable descenso de categoría, muchos se preguntan qué pasa con Ángel. No es una situación feliz, ni agradable, tampoco la esperada cuando su contratación y repatriación se produjeron en una atmósfera de absoluto entusiasmo y altísimas expectativas. Hoy, el paisaje es desolador. Para Ángel y para el Tenerife.

