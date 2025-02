José Miguel Garrido filtra que no ansía recuperar el poder en el CD Tenerife

José Miguel Garrido no ha respondido a los requerimentos realizados por sus compañeros de viaje en el sindicado (Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González Bacallado) respecto a sus planes para la próxima Junta General Extraordinaria del CD Tenerife, convocada a instancias suyas, y que plantea el nombramiento y cese de consejeros en el club blanquiazul. No obstante, el propio inversor se ha ocupado de filtrar su voluntad de no recuperar el poder aunque cuente con mayoría accionarial para restituir el orden alterado en la histórica asamblea del pasado mes de diciembre. Según los interlocutores con los que sí ha mantenido contacto, Garrido no quiere salir en la foto del presumible descenso a Primera RFEF, cree que ha habido “graves perjuicios” para sus propios intereses económicos con el resultado de la última Junta y se aferra a la previsión de ganar en los tribunales a los socios que le abandonaron el 17-D. En esta dirección, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la recepción de una demanda interpuesta por parte del aún máximo accionista del club, que reclama al triunvirato local una cifra que ronda los 15 millones de euros.

La incertidumbre también es la tónica predominante en el entorno del otro gran accionista del club, Rayco García Cabrera, citado este martes (9:00 horas) en el Palacio de Justicia con tres posibles escenarios ante el procedimiento que le ha sido abierto por un posible delito de coacciones. Esta misma mañana se definirá si se archiva el caso -opción más favorable para el empresario de Santa Úrsula-, continúan las diligencias o el procedimiento deriva en un juicio. Si quedase libre de cargos, García se vería fortalecido para seguir gobernando el club, pero falta por ver si él y sus consejeros quieren hacerlo. En el Cabildo y el empresariado local ya hay quienes le ven “en condiciones no óptimas” para dirigir la institución por el daño reputacional que le ha ocasionado la filtración de audios que se le atribuyen, si bien ningún portavoz cualificado ha querido hacer declaraciones públicas a este respecto. Si a la aparente negativa de Garrido a gobernar el CD Tenerife se sumara la posible renuncia también de los hombres de Rayco García, que aún no está clara, el representativo podría quedar descabezado para el último tramo de la temporada. Es lo que trataría de evitar el Cabildo si, como así pretenden algunos de los empresarios del sindicado, se produce en las próximas horas una reunión con un portavoz o representante de cada una de las facciones del club.

El objetivo sería conformar un gobierno tecnócrata, con perfiles eminentemente profesionales, al menos para dirigir el club hasta el 30 de junio. En este caso, lo natural sería la continuidad de Paulino Rivero en la presidencia, si bien no es el suyo un nombre que genere consenso. Garrido, con sed de venganza, sí ansía que sean los actuales dirigentes -incluido Mauro Pérez en la parcela deportiva- quienes asuman el marrón del descenso; pero algunos de los inversores locales han roto amarras con Rivero y no son partidarios de su continuidad en el club.

En este inmenso sudoku, las opciones se reducen: una de ellas es la continuidad de los actuales dirigentes del club, si todos ellos quisieran; otra es la configuración de un gobierno tecnócrata, si Rayco García diese un paso al costado y dejase sus aspiraciones presidenciales para más adelante; y una tercera, que le dejasen conformar al de Santa Úrsula un consejo 100% suyo, una vez su entorno profesional desdeña trabajar como hasta la fecha, con una directiva dividida en dos. Todas las soluciones son complejas y además, el tiempo apremia.

Decida gobernar o no hacerlo, acuda personalmente a la Junta o delegando en algún representante, Rayco prevé presentar el jueves un muy ingente número de apoyos accionariales. Cierto es que algún grupo empresarial ha declinado darle sus votos, pero el propietario de RG Consultant cuenta con los de Juan Pelayo (Egatesa), Miguel Ángel Ramírez, el grupo Fedola y, lo más significativo, los de la Federación de Peñas del CD Tenerife. Su presidente, Fran León, pretende acudir como delegado a la Junta para testimoniarle públicamente su respaldo. Incluso intervendría de viva voz si hiciera falta. Lo mismo que los representantes de otros colectivos como El Chicharro, Pasión Blanquiazul o la Peña Teguestera, que han decidido mantener su apoyo al empresario local pese a su actual contexto de extrema dificultad personal.

Los grandes accionistas podrían retrasar la Junta al martes

Comoquiera que la Junta General Extraordinaria plantea la modificación de los Estatutos del CD Tenerife -en un punto del Orden del Día introducido por los actuales gobernantes-, se requiere la participación de un 50% de las acciones del representativo para que la asamblea pueda llevarse a cabo en primera convocatoria. Esto es, el jueves a las 19:00 horas. Dicho de otro modo, si quisieran ganar tiempo, algunos de los grandes tenedores de acciones podrían retrasar la Junta General hasta el martes de la semana que viene, en idéntico horario.

El escenario de irse al 25 de febrero no disgusta a algunos de los actores principales del proceso, por cuanto les permitiría mantener el encuentro a cuatro o cinco bandas que desean algunos de ellos. La parte negativa es evidentemente la incertidumbre que este retraso generaría a los futbolistas y técnicos, así como a los empleados del club, que anhelan saber cuánto antes quién les gobernará hasta junio y de qué manera. Por lo manifestado en privado por los actuales administradores a los trabajadores de la sociedad anónima, es muy probable que planteen un ERE en caso de descenso. Además, está en curso un proceso de rebajas salariales a las que ya se han acogido presidente y director deportivo. También Aitor Sanz, que se redujo sus emolumentos antes de la llegada de este consejo; y Maikel Mesa.