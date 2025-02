David es la nueva bandera canaria del Tenerife

Llegó en silencio después de una cesión «perfecta» al Antequera, el club de Primera RFEF que le dio protagonismo y rangos de futbolista importante. Medio año después, los índices de participación e influencia de David Rodríguez Ramos (Santa Cruz de Tenerife, 2000) en el funcionamiento colectivo del CD Tenerife están muy por encima de cualquier expectativa. Excepto la suya propia. «Algún día llegará a ser capitán del equipo de su isla», verbalizó en privado Paulino Rivero el día que el lateral diestro (aunque ahora juegue por la izquierda) acudió al club a rubricar su contrato profesional.

David, el canterano con más minutos. | AGENCIA LOF

Con la promesa de que volvería de Antequera con dorsal del primer equipo, David se tomó muy en serio aquella experiencia a préstamo. Lo jugó casi todo, se lo rifaron varios equipos y él lo apostó todo al blanco y azul. Aficionado antes que futbolista del representativo, el canterano es una de las pocas noticias felices de una temporada funesta. Empezó con dificultad para hallar un sitio en el once por la fiabilidad probada de Mellot, su teórico competidor por el puesto, pero no ha tardado Rodríguez Ramos en confirmarse como una magnífica solución para la banda opuesta de su equipo.

Teto, que reapareció el sábado ante el Málaga. | LALIGA

Ausente Fer Medrano por decisión técnica (cero minutos contra Albacete, Elche y Córdoba) y con confianza nula en Adri Guerrero, que lleva varias semanas fuera de convocatoria, David cotiza al alza y se ha convertido en la gran bandera canaria del equipo. Ni Ángel, ni Maikel… el futbolista isleño que más partidos, titularidades y minutos acumula en el representativo es el dorsal 2. «Un lateral ha de ser defensivo, como la propia palabra así lo indica. O como demuestra el propio número que llevan en la camiseta, que suele ser el 2 o el 3. Y en defensa David cumple, y cumple bien. Otra cosa es cuando se incorpora al ataque, que ahí sí se demuestra que no es su costado», dice Álvaro Cervera sobre la posibilidad de que siga jugando a pierna cambiada.

Junto a David, otra solución proveniente de la cantera emerge también para las bandas. Ante el fiasco absoluto que significó el mercado, con un fichaje que aún no está disponible (Anthony) y cero refuerzos para el costado donde más falta hacían, está siendo César Álvarez Abrante otra bocanada de aire fresco para la retaguardia del representativo. Hace diez días en Elche le faltó apenas un palmo para pegarle mejor a un balón que tenía aroma a gol, y que bien pudo significar la mayor de las alegrías de su aún incipiente carrera. Cuentan sus técnicos en la cantera que lo tiene todo para triunfar. Más allá de que un indeseado pero probable descenso alimentaría sus opciones de ser importante, ya está mostrando argumentos y nivel para ganarse un sitio en el equipo también en Segunda, donde ya ha disputado dos partidos. El reparto de minutos de los canarios lo completan hasta 12 futbolistas, dos de ellos incorporados en el mercado invernal (Jorge Padilla proveniente del filial y Fabio González, desde Las Palmas). Cuando todo hacía sospechar que los dos repatriados –Ángel y Maikel Mesa– serían jugadores con galones, finalmente el protagonismo entre los isleños se ha repartido de forma desigual y también inesperada. En cuanto al de Geneto, no pasa por un año feliz. Casi todo han sido contratiempos para el ex de Getafe y Levante, entre otros clubes, y su protagonismo se ha reducido a la mínima expresión. En Elche, ya fue sintomático que saliera Padilla antes que él.

Maikel, mientras, sí vive ahora un momento de relativo auge. Condenado al ostracismo casi absoluto por parte de Pepe Mel, en el contexto de una relación llena de tiranteces, tampoco empezó siendo titular con Cervera. Ahora bien, los números del fichaje estelar para este curso hablan por sí solos: ha anotado tres tantos y le han anulado otros dos. Su capacidad para desequilibrar está fuera de toda discusión, y ahora parece que va ganando consistencia en los planes del cuadro técnico.

Entre todos los canarios que han jugado hay algunos que lo han hecho de forma casi testimonial (Alassan, Pezolessi o Fran Sabina) y, en cambio, un par de ellos que han dejado huella. Lo hizo Aarón Martín Luis de tal modo que despertó el interés de otros clubes y se lo llevó el Al-Qadsiah, aunque se quedará cedido hasta junio; y también Dani Fernández ha suscitado llamadas y consultas por un posible traspaso. Por lo pronto, puede conformarse con haber inscrito su nombre en la historia centenaria del representativo como jugador y goleador más joven en los 102 años de vida blanquiazul. Gran honor para un jugador de momento devuelto al filial, a la espera de que le surjan nuevas oportunidades para seguir la estela de David. Que ahora es el ejemplo para todos. n

