Máxima incertidumbre: distintos escenarios ante la Junta General del CD Tenerife

A un paso del abismo de la Primera RFEF tras la dolorosa derrota del sábado en el Heliodoro Rodríguez, el CD Tenerife disputa otro partido trascendental este jueves. No será en el Heliodoro Rodríguez López, sino a solo unos escasos metros del coliseo capitalino. En primera convocatoria, el Hotel Escuela de Santa Cruz acogerá (19:00 horas) una de las asambleas más relevantes para la institución en sus 102 años de historia. Tras el giro de timón que se produjo en la anterior, el 17 de diciembre del año pasado, todos los escenarios permanecen abiertos ante la venidera Junta General Extraordinaria. Según consta en el Orden del Día, se someterá a votación de los accionistas delegados el nombramiento y cese de distintos consejeros de la entidad insular.

La vuelta de Garrido

Una de las posibilidades que contemplan los grandes tenedores de acciones es el regreso al poder de José Miguel Garrido Cristo, quien aún conserva la condición de primer accionista de la institución. El inversor madrileño podría recuperar el mando si logra remodelar el actual consejo de administración mediante distintas votaciones que saquen del órgano rector a los hombres de Rayco García;y a continuación consigue que sean sustituidos por personas de su confianza. Podría hacerlo si se mantiene inalterado el pacto de 2022, por el cual Amid Achi, Miguel Concepción y Conrado González han de votar lo que plantee Garrido. En este sentido, uno de los actores principales del proceso ya manifestaba el sábado en el palco su convencimiento de que así será.

El sindicado se rompe

La alternativa es que se quiebre la alianza de Garrido con el triunvirato de empresarios locales antes de la Junta Extraordinaria. Hay dos vías, como ya publicó este periódico. «Por razones económicas o por el intento de venta –se supone que contraria al contrato que les une– que formuló Garrido a un inversor inglés sin comunicárselo a sus compañeros de viaje», explicaba ayer una fuente cercana al sindicado. Una vez admitida a trámite la querella contra el máximo accionista del club, se supone que romper amarras con el madrileño sería más fácil. Pero los asesores jurídicos de Concepción y Achi no lo tienen tan claro. Si lo hacen sin una resolución judicial que lo avale, podrían verse sometidos a penalizaciones astronómicas. «Un millón por cada incumplimiento».

Una compra en buena lid

La tercera vía es que Rayco García llegue a un pacto con José Miguel Garrido en las próximas horas. Hace semanas que se plantea comofactible»un escenario donde el propietario de Eolus Capital Ltd. se desprenda de las acciones que tiene fuera del sindicado –para ello no necesita el sí de Achi, Concepción y Conrado– y así permita que el equipo de Rayco García permanezca en el poder. El pacto sería el siguiente: la adquisición de las más de 40.000 acciones no sindicadas en este momento;y el resto, a fecha 7 de enero de 2028, una vez caduque el contrato secreto entre los empresarios. Ahora bien, también este escenario plantea dificultades difíciles de resolver. La primera, es imprescindible un acuerdo sobre el precio de venta, y no parece fácil;y la segunda, Rayco no quiere un consejo de administración dividido. Esto es, todavía con la presencia de representantes de los accionistas que se quedasen fuera de esta ecuación.

La vía de los minoritarios

En diciembre, hizo falta el concurso de 15.000 votos de aficionados con pequeños o medianos paquetes accionariales para dar el inesperado vuelco al gobierno blanquiazul, con la salida de Santiago Pozas y Juan Guerrero de sus respectivos sillones. Ahora, hay quien plantea que, sin quebrar ningún contrato, la alianza de Rayco García con Juan Pelayo –propietario de Egatesa que le mantiene su apoyo– podría tumbar a Garrido y compañía. «Al sindicado no hay que tenerle miedo, hay 58.000 acciones en manos de minoritarios», revelaba en una entrevista reciente Sergio Batista, también afín a Rayco y actual presidente del Costa Adeje femenino. En esta dirección, los gobernantes actuales siguen recabando apoyos en la Federación de Peñas. Además, tendrían el sí del grupo Fedola (con un gran paquete de acciones) y el de Miguel Ángel Ramírez. Aún así, lograr una remontada se antoja casi quimérico. Si no se rompe el sindicado, Garrido controla el 46,34% del Tenerife según los datos que constan en el Consejo Superior de Deportes.

Un plan oculto

Tras lo acontecido en diciembre, no hay que ocultar otro as bajo la manga, otra estrategia urdida en los despachos en silencio y sin que se entere nadie. Por lo pronto, los asesores legales del sindicado apuntan que no ven resquicio alguno para dar otra sorpresa. Entretanto, aseguran tener constancia de que Garrido habría convencido a su lugarteniente Juan Guerrero para ser uno de los nombres propuestos como administrador del club a partir del próximo jueves. Algunos de los actuales consejeros están convencidos de que viven sus últimas horas con cargo y sillón en el club. Además, el presidente Paulino Rivero podría ser destituido.