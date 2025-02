Ampliación de la denuncia contra Rayco García por «un delito de lesiones psicológicas»

Juango Ospina, abogado de la presunta víctima de Rayco García, ha confirmado su intención de presentar un escrito para la «ampliación de la denuncia por un delito de lesiones psicológicas». En declaraciones cedidas por Antena 3, el letrado subraya que están inmersos «en un proceso muy delicado». El segundo máximo accionista del representativo volverá a declarar mañana a partir de las 9:00 horas.

Respecto a la sesión del pasado viernes, destacó que «el Ministerio Fiscal hizo un interrogatorio muy proactivo y bastante pormenorizado» en relación a los hechos que constan en la denuncia. «Hay que garantizar la presunción de inocencia, pero para nosotros es importante reivindicar apoyo para la familia de la denunciante, y apoyarla», apuntó.

«En relación al procedimiento, prefiero no desvelar nada. Hay que ser muy prudentes. No quiero que salgan de mi boca los hechos en sí», aseveró Ospina. En referencia a su representada, sí hizo constar lo siguiente: «Estamos hablando de que hay una persona que ha sufrido mucho, y en este caso es la denunciante. Le ha costado dar un paso adelante para presentar esta denuncia».

El abogado avanzó que será este martes cuando la jueza deba tomar una determinación crucial, esto es, «si envía este procedimiento a juicio, si transforma o practica diligencias o, si lo estima, el archivo y sobreisimiento de la causa». Por parte de la denunciante, confían en que no ocurra esto último. «Nosotros confiamos en que se pueda esclarecer lo que ocurrió», sintetizó.

Luego, dio algunos detalles. «Se ha puesto en conocimiento del juez el hecho de ir a una clínica para interrumpir un embarazo. Es una situación por la que la denunciante está muy dolida. En muchos meses ha estado en tratamiento psicológico para sanar sus lesiones, y para ella era muy difícil dar este paso al frente», relató.

Sobre la no adopción de medidas cautelares contra Rayco García, subrayó que «es una decisión que hay que repestar, habida cuenta de que llevaban varios meses sin mantener la comunicación».

«Ante la gravedad de los hechos, el procedimiento está siendo muy prudente. Echo en falta mayor contundencia. Vamos a presentar un escrito ampliando la denuncia por un delito de lesiones psicológicas», completó.

Los audios grabados

«Tienes que abortar 100%, hay que acabar con esto ya. Ya sabes las consecuencias. Esto es un obstáculo y no me vas a arruinar la vida para ser yo el futuro presidente del Tenerife», se recoge en la denuncia.

«Te voy a hacer daño con tu abuelo, me la pela tu abuelo. Me la pela todo el mundo. Te voy a avergonzar delante de tu familia. Te voy a atacar socialmente. Como tengas al bebé me lo llevo a Arabia y no lo ves más. Lo crío con otra mujer (…). Tú sabes que tu abuelo tiene un marcapasos y no va a superar este asusto», son palabras imputadas al segundo máximo accionista de la sociedad blanquiazul. La conversación fue en videollamada y se desarrolló durante cinco minutos, siempre según el testimonio de la víctima.

La instrucción reseña que «durante toda la confección de la declaración», la denunciante tuvo miedo y dudas acerca de continuar con la misma. «Manifestando de forma importante su terror y temor hacia Rayco y hacia el poder que tiene».