Álvaro Cervera: «En fútbol, todo lo que sucede alrededor te influye»

«No ha sido por dejadez, ni por actitud», explicitó Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife. El profesional blanquiazul compareció ayer visiblemente por la derrota, que deja el representativo muy lejos de las posiciones de permanencia. Están a 11 puntos, y pueden ser más si el Burgos saca adelante su partido en Zaragoza.

«Esta derrota y sobre todo la segunda parte, por cómo ha sido, te deja tocado. Primero por los puntos, pero también por las sensaciones después del descanso, que es cuando el contrario ha sido mejor. Buscas una explicación y ahora mismo no la tengo», apuntó el jefe del banquillo tinerfeñista, quien remarcó que «en fútbol, todo lo que te ocurre alrededor influye». No quiso referirse con nitidez a los sucesos extradeportivos de esta semana, pero sí dejó ese mensaje en su alocución ante los medios de comunicación.

«En la primera no hemos estado mal. En nuestra situación, no podemos jugar a esperar, sino tenemos que ir mucho a por el rival; y sabíamos que el Córdoba era un equipo de ida y vuelta. Encajamos, empatamos pronto y remontamos, pero después han ganado muchos duelos. En esta oportunidad, no hemos defendido bien. Pudieron hacerlo en cualquier otra jugada, pero que te marquen el 2-3 en un saque de banda es un error nuestro», certificó un Cervera afectado, pero no del todo hundido. «Le decimos a nuestros aficionados que les entendemos porque llevan mucho tiempo sin ver ganar al equipo. Pero nosotros lo vamos a intentar, vamos a encarar cada partido de la mejor manera porque defendemos y representamos a un club, y nos debemos a él», fue su mensaje más contundente.

«El de hoy [por ayer] ha sido un partido malo, se ha querido y no se ha podido», resumió el entrenador tinerfeño, que en todo caso se ve con fuerzas para seguir en el banquillo. Los números son preocupantes (ocho puntos de 24 posibles) e invitan al pesimismo, si bien Cervera lo va a intentar.

«Sí, estoy con fuerzas, aunque fastidiado porque el otro día en Elche sacamos una conclusión buena, pero hoy [por ayer] además de perder no sacas nada bueno. Mañana lo analizaremos y a partir del lunes nos pondremos a pensar en la siguiente jornada. Seguiremos así, primero porque es nuestra obligación y segundo porque nos debemos a un club que no debe dar nada por perdido», repitió.

Por último, habló de los sobresaltos extradeportivos. «Debemos abstraernos de eso. No voy a pensar que lo sucedido fuera nos haya dañado más de lo necesario, pero al final todos somos personas, tenemos familias, las cosas nos influyen... Solo espero que en la Junta del jueves traiga un futuro constructivo, que pasen cosas buenas para el club», apuntó. No tenía noticias aún Cervera sobre la lesión de Sergio González, que tuvo que retirarse antes de tiempo. «No lo he visto todavía, pero preguntaré ahora cuando entre al vestuario», apuntó al cierre de su rueda de prensa.