Tenerife-Córdoba, fútbol urgente en medio de la tempestad

Estaba siendo una semana más dentro una temporada que no está siendo nada satisfactoria, el tinerfeñismo ya había asimilado la derrota del domingo en Elche –injusta por la respuesta del equipo en el Martínez Valero– y estaba recalculando la ruta hacia una permanencia cada vez más lejana, en cualquier caso con la obligación de vencer hoy en casa al Córdoba; y la noticia de la investigación por la supuesta comisión de un delito de coacciones por parte de Rayco García, consejero y segundo máximo accionista del club, distanció bruscamente el foco del césped. Y no es que este espinoso asunto vaya a tener una influencia directa en lo que ocurra en el partido, en el rendimiento del equipo, pero se supone que tampoco ayuda en unos tiempos en los que el Tenerife no termina de estar en paz. Puede que lo peor sea el temor de que el club no ha tocado fondo, de que puede pasar algo que supere a lo anterior.

En la víspera y sin referirse en particular a este inconveniente, Cervera aseguró que cualquier detalle afecta a un equipo de fútbol. Lo que nunca se puede prever es en qué medida o de qué manera. Suficiente tiene con lo suyo, con mantener al Tenerife en la carrera por la permanencia en Segunda, aunque sea en una posición de tanta desventaja. A falta de 16 jornadas para el final, el equipo está a once puntos del decimoctavo, un Burgos que tiene pendiente su visita a La Malata –se jugará el 5 de marzo–. Es la misma distancia que cuando debutó el actual entrenador. Siete partidos más tarde, nada ha cambiado. Osí, que queda menos para el cierre del calendario. Y también que el Tenerife está siendo más competitivo -salvo en el 0-3 con el Levante, siempre mereció más de lo que logró cuando no ganó–. Los blanquiazules vienen de cerrar la serie de tres encuentros en casa con un convincente triunfo ante el Albacete y de caer en Elche pese a ser superior en casi todo al rival. Ahora no le queda otra que intentar iniciar una racha de resultados positivos, algo que se la ha resistido este curso –no ha enlazado dos victorias–. El primer paso será superar a un Córdoba que, en la campaña de su regreso a Segunda División, vive relativamente cómodo en la tabla. Es decimoquinto y le saca ocho puntos al cuarto por la cola. A los de Iván Ania les queda un trecho por recorrer para sellar su salvación, pero van dando pasos. Los últimos, con la particularidad de haber alternado tres triunfos a domicilio –Oviedo, Cartagena y Castellón– y tres derrotas en El Arcángel –Almería, Racing y Huesca–.

Es un equipo que, además, encabeza las estadísticas de las faltas cometidas –414–, las tarjetas –79 amarillas y 5 rojas– y los penaltis en contra –10–. Y es el segundo con más goles recibidos, 41, por detrás del Cartagena, que tiene 47.

El Tenerife no aprovechó esta supuesta debilidad en su visita a El Arcángel, donde perdió el 8 de diciembre por 3-0 en el antepenúltimo encuentro dirigido por Pepe Mel. Ese día fue titular por los locales el extremo Christian Carracedo, que acumula cinco tarjetas amarillas y esta vez será la principal baja de la escuadra andaluza. Tampoco estará Rubén Alves. En su caso, por pertenecer al Tenerife, del que salió cedido en enero.

Por los locales, Cervera recupera a Waldo Rubio y Enric Gallego, que faltaron en el Valero por estar sancionados, y sigue teniendo las bajas de José AmoAitor. Tampoco entró en la lista Landázuri, el último en llegar. Le falta para estar en condiciones de competir.

