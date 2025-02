Una reaparición de mucho mérito

86 minutos ante el Castellón, 90 en Zaragoza, 56 contra el Eldense, 74 frente al Deportivo de La Coruña y seis de alta exigencia frente al Albacete en su último partido hasta la fecha. El alto voltaje al que se ha visto sometido Aitor Sanz Martín (San Agustín del Guadalix, Madrid, 40 años) a su regreso a los terrenos de juego y tras un parón de siete meses quizá le haya pasado factura. Una microrrotura fibrilar ya le apartó del partido ante el Elche -aunque viajó para ser grupo- y probablemente tampoco esté para jugar este sábado contra el Córdoba. Airam Ramos, fisioterapeuta con quien coincidió el gran capitán en el representativo, asegura que su recuperación tiene «muchísimo mérito».

«Es increíble que con 40 años vuelva tras siete meses y lo haga rindiendo a alto nivel tan rápido. A mí lo que más me sorprende es ques no se notase la inactividad, al menos de puertas afuera», verbaliza el profesional isleño, quien asegura con casi total seguridad que Sanz no estaría asumiendo tantos riesgos si no fuera por la situación límite de la institución y el equipo. «Da la clara impresión de que el equipo lo necesita», define.

Desde el punto de vista del fisioterapeuta deportivo, Ramos dice estar sorprendido con las excelsas prestaciones de Aitor después de una lesión de muy larga duración. «Te pones a mirar plazos y estás prácticamente en los tiempos de un cruzado roto», sugiere. «Lo sorprendente de esa serie de partidos seguidos que jugó fue la alta cuota de minutos, incluso con algún un partido completo (90’). Conociéndolo, estando sobre el verde aguanta hasta que se le caiga la pierna», apunta.

Hasta que Sanz cayó nuevamente en la enfermería, aunque lo previsible es que sean apenas dos o tres semanas de baja, ha estado cuidado y bajo supervisión en casi todo momento. «Según tengo entendido, durante la semana lo tienen mimado e incluso en el descanso de los partidos que juega suelen tratarle para que luego pueda ofrecer todo el compromiso y el fútbol que lleva dentro», comenta Airam.

La reaparición de Aitor Sanz se ha producido después de que en Vitoria el mismo especialista que le operó (Mikel Sánchez) le practicaba «el bloqueo del nervio», una intervención que que consigue «inhabilitar la señal dolorosa durante un tiempo», explica el fisio.

«He estado siguiendo todo el proceso y analizando los partes médicos del club. La lesión se le produjo acabando la temporada pasada. Luego vuelve, se hace un tratamiento conservador (fisioterapia y readaptación) y, como no acaba de mejorar, se le hace una intervención para que los tejidos regeneren más rápido. Porque la zona de ligamentos y del tendón no tienen una capacidad grande cicatricar, a diferencia de los músculos. Y a pesar de esa intervención, hizo falta a continuación ese bloqueo del nervio en diciembre. Aquello fue como cerrar una puerta al dolor. La pregunta es cuánto va a durar ese efecto», plantea Airam. «Y con el aprecio que le tengo, me preocupan las consecuencias que puedan tener. Porque seguirá estresando la articulación», concluye. Para el experto consultado por EL DÍA, «aquí está clarísimo y hay que poner en valor que está poniendo muchísimo de su parte».

«Tiene una capacidad de sufrimiento y para el esfuerzo que es casi salvaje, algo brutal. Y entiendo que la circunstancia del equipo influya mucho. Si el Tenerife estuviera en otra situación, seguramente no asumiría estos riesgos para su rodilla», analiza.

En este sentido, sobre las titularidades y altos índices de participación que tuvo Aitor durante los cinco partidos consecutivos que disputó antes de caer lesionado, Airam Ramos señala a la «perfecta y constante comunicación» del jugador con Cervera. Entre los dos, apenas hacen falta palabras. «Él como futbolista veterano sabe dónde están sus límites y sus topes. Se trata de jugar con las sensaciones, un tira y afloja».

Desde el conocimiento de haberle tratado y coincidido con él de puertas adentro en el CD Tenerife, Airam Ramos comenta que es muy trabajar con alguien así. «Aitor es de las personas más profesionales que he visto. Como aficionado se te eriza la piel viendo las charlas prepartido: como futbolista es un modelo, pero sin decir que es un modelo. Es el primero en llegar, el último en irse, el que no duda en ayudar a los que vienen de abajo... Con 40, sigue entrenando como si tuviera veinte. Es una fuente de inspiración para todos los demás», apunta. Ahora, falta por ver si este nuevo parón es un obstáculo severo o solo un pequeño paréntesis. En el Tenerife se aferran a que vuelva pronto.

