Álvaro Cervera: "En el fútbol afecta todo, lo que no sabes es cómo; si algo va a quedar vivo es el Tenerife, eso siempre"

A Álvaro Cervera le tocó este viernes la más complicada de las funciones en un momento como el que atraviesa el CD Tenerife. Ejercer de portavoz. Lo tuvo menos difícil de lo previsto inicialmente, eso sí, porque desde la entidad advirtieron, justo antes de que arrancase su comparecencia de prensa, que el técnico solo contestaría a preguntas relacionadas con la visita del Córdoba al Rodríguez López.

De ahí que, cuando se le cuestionara si lo acontecido con Rayco García en los últimos días podía afectar a su equipo, el míster avisara al comenzar: “No sé si voy a responder exactamente lo que me están preguntando”. Después, dejó una curiosa reflexión. “Llevo mucho tiempo en el fútbol. Primero como futbolista y luego como entrenador. En los equipos todo afecta, absolutamente todo. Desde un compañero que ha sido padre hasta una expulsión, una baja propia, una baja contraria, que esa semana haya llovido y el campo esté más pesado... afecta todo. Lo que no sabes es cómo. Cuando crees que algo es malo, luego resulta que el domingo las cosas pueden salir bien. O al revés”. Después, en un ejercicio de la naturalidad que le caracteriza, llegó a la lamentar que quizá había “hablado más de la cuenta”.

Lo que está fuera de toda duda es que la temporada del representativo es un calvario en todos los sentidos. El técnico, su staff y la plantilla parecen tenerlo todo en contra. "Hay años, hay ellos en los que... [se detiene un segundo para encontrar el mensaje correcto]. Lo que no podemos es abandonar y no lo vamos a hacer. Hay años que se tuercen, pero el Tenerife lo que no puede, y estoy seguro que no va a hacer, es abandonar. Si algo va a quedar vivo es el Tenerife, eso siempre".

Malas noticias sobre Aitor

Superado el indeseado momento, y tras haberse remitido al comunicado del club en una segunda intetona, tocó analizar el duelo de este fin de semana frente al Córdoba. El técnico avanzó que, Aitor Sanz no está disponible y lamentó que, al contrario de lo que tenían pensado en un primer momento, tampoco parece que el capitán pueda llegar a tiempo de la visita a Málaga. A José Amo, que se ha reincorporado al grupo, “le queda todavía mucho camino por recorrer para poder formar parte de los partidos”, puesto que viene de una lesión "muy grave". Landázury, quien ha pedido le llamen 'Bam Bam' (aunque Cervera se había referido a él como “el chico nuevo”), “no está a ritmo”.

La derrota en Elche, como todas, hizo daño. Esta particularmente por la sensación de injusticia vista la gran actuación de los blanquiazules, tanto que el técnico insistió en que se trataba de unos de los mejores partidos a domicilio que ha dirigido como entrenador. Sin embargo, el resultado “muchas veces no depende del juego”. "La entrega, el juego, los números, las llegadas..., eso lo hicimos todo perfecto, pero el resultado, como muchas veces pasa en el fútbol, no se dio. Felicitar a los jugadores porque hicieron todo lo que buscábamos y lamentarnos porque el resultado no fue bueno. Ahora mismo yo prefiero jugar muchísimo peor y ganar, pero es verdad que dentro de perder y no estar bien, te queda algo a lo que agarrarte".

Tras haberse alejado hasta los 11 puntos de la zona de salvación, que marca el Burgos con un partido menos que el representativo, toca mantener la calma porque “mirar cuentas a corto plazo no aporta nada”. “El partido de mañana hay que ganarlo, pero no nos aclara absolutamente nada porque para aclarar algo tenemos que ganar 4-5 partidos seguidos. Miramos a corto plazo el partido de mañana, pero no miramos a largo plazo en cuánto a lo que puede suponer en la clasificación".