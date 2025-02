Álvaro Cervera apunta al VAR: "Desde que estoy aquí, no nos ha ayudado en nada y nos ha perjudicado en todo"

Álvaro Cervera repasó, en sala de prensa, algunas de las discutidas decisiones arbitrales que tomaron González Díaz y su equipo durante el Elche-Tenerife. Concretamente, el técnico hizo especial hincapié en el gol anulado a Maikel Mesa. No está conforme con la decisión y, al igual que el resto, no ha podido ver las imágenes que demuestren que Diarra no toca la pelota. "Con lo que estamos dolidos es con la jugada del gol de Maikel. No sé si quejarse es bueno porque a veces es peor”.

Cervera, seguidamente, aseguró sentirse damnificado por las intervenciones del VAR. “Al menos desde que yo estoy aquí, el VAR no nos ha ayudado en nada y nos ha perjudicado en todo y eso es mucha casualidad. He hecho alguna consulta y en la jugada del gol de Maikel si el árbitro da el gol, para anularlo tiene que haber una imagen nítida de que Diarra no toca el balón, si no, no lo puedes quitar. Es fuera de juego en la segunda si no la toca, y no se ve ninguna imagen en la que no la toque”.

La expulsión de Waldo

Finalmente, el preparador tinerfeñista recordó la expulsión de Waldo Rubio frente al Albacete. "Él mete la pierna y luego la retira, pero la imagen que le ponen al árbitro es cunado Waldo tiene la pierna ahí y ahí la paran. Ahí es expulsión, claro, pero es que Waldo retira la pierna y eso ya no se lo ponen. ¿Quejarse es bueno? Hombre nosotros ahí dentro nos quejamos, pero no sé si quejarnos públicamente es bueno o malo".