Dos sorpresas en la presentación de los últimos fichajes del CD Tenerife

Dos noticias relevantes en la presentación de los dos refuerzos invernales, Jorge Padilla y Anthony Landázuri: por un lado, Mauro Pérez confirmó que está activa la posibilidad de hacer otra incorporación; y por el otro, Ayoze García sorprendió con un recado al jefe de Captación del CD Tenerife, Jony Vega, y le instó a trabajar «en equipo» si quiere continuar. Estas manifestaciones se producen después de que EL DÍA avanzara la semana pasada que el responsable de la cantera estaba muy a disgusto y meditando su salida.

Ayer fue Mauro el primero en tomar la palabra, y lo hizo para hacer balance de su trabajo. «El mercado de enero es muy corto y se acelera en los últimos cinco, ocho o diez días. Ahí teníamos una base de datos y jugadores a los que poder acceder. A veces dependes de los importes económicos, de la cantidad de fichas que tengas liberadas o de la clasificación del equipo, lo cual te hace un destino más o menos atractivo». En relación al fichaje de Anthony, subrayó que mostrase «desde el principio su máxima ilusión de poder incorporarse y además cumplía con las características que necesitamos».

Sobre el profesional americano, Mauro destacó que su club «trabaja muy bien las inferiores» y también su concurso en la Libertadores. Hizo referencia al ecuatoriano como «un jugador ecuatoriano contrastado a nivel internacional y que se desenvuelve bien en varias posiciones en defensa», una parcela que quedaba «un poco debilitada con las salidas de Gayá y Rubén Alves». Sobre la promoción de Jorge Padilla, puso el acento en que se la ha ganado con su trabajo y rendimiento:«Era un anhelo de todos», resumió.

La gran sorpresa de la conferencia de prensa estaba aún por venir. Ayoze García, quien remarcó que el mercado de invierno «es muy complicado y más todavía en la actual coyuntura deportiva y económica», dejó un recado muy hiriente a Jony Vega. Con las palabras del consejero, la continuidad del profesional blanquiazul queda muy comprometida. «Nadie le ha quitado el poder a Jony Vega. Lo único es que, para seguir con nosotros, es fundamental que trabaje en equipo y en grupo. Ahí, hay cosas donde él no está de acuerdo. En la última conversación que tuvimos, nos transmitió que no estaba dispuesto a determinado rol. Incluso nos dijo que se iba a la UD Las Palmas. Pero nosotros le queremos aquí Es muy profesional y nos puede dar muchas cosas; los números le avalan», apuntó.

Antes, Ayoze sí elogió a Álvaro Cervera, a quien se refirió como el entrenador que ha devuelto «la esperanza y la fe»a la afición. Asimismo, emplazó al equipo «a ganar más partidos»para acercar el objetivo de la permanencia. Su alocución valió para avalar a quien se refirió como «el jefe», en alusión velada a Rayco García. «Tiene un plan y ya nos ha dicho que le encantan los problemas porque él tiene las soluciones», completó. Su bombazo sobre Vega eclipsó el resto de sus mensajes. La crisis en la cantera ya es una realidad.

Anthony, aún no

Anthony Landázuri reveló que su desembarco en el fútbol europeo estaba previsto a otro destino, pero «todo sucedió muy rápido y surgió esta posibilidad» que le interesaba mucho. «Soy canterano del Independiente, un club que se centra mucho en la formación. Puedo ocupar de manera muy fácil todas las posiciones defensivas y vengo a aportar, a poner mi granito de arena de central o en otra posición para la que esté apto», remarcó.

El profesional americano reconoció que «la adaptación no va a ser fácil», pero celebró haber entrado bien en el grupo. «Voy a estar a disposición del míster cuando esté en una forma física adecuada. He venido muy bien, trabajando de la mejor manera y espero estar pronto en campo», adujo. Añadió que la situación del club es complicada, pero se puede resolver «jugando para dejar la portería a cero en muchos partidos». Su estreno con la blanquiazul no se prevé inminente.