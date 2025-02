Las 46.251 acciones que tienen la llave de la Junta General del CD Tenerife

Asolo una semana de la celebración de una nueva asamblea decisiva en el CD Tenerife, un lote de 46.521 acciones tienen la llave para mantener en el poder y fortificar el gobierno de Rayco García Cabrera, que se hizo con el control del representativo el pasado 17 de diciembre; o por el contrario producir un giro inesperado, en el que casi nadie cree, pero que puede propiciar José Miguel Garrido porque conserva aún la posición de primer accionista.

La clave, una vez más, hay que encontrarla en el concreto secreto suscrito por el inversor madrileño con tres empresarios locales en diciembre de 2022, y cuyo contenido reveló en exclusiva este periódico. Comoquiera que ninguno de los protagonistas de este acuerdo puede vender sus títulos sin la autorización del resto –fue lo que bloqueó el traspaso rubricado de los títulos de Garrido a Rayco en diciembre–, la llave la tienen esas más de 40.000 acciones que el expresidente del Albacete mantiene fuera del sindicado, y que pertenecen a su empresa Only One Way.

La búsqueda de la estabilidad que persigue Rayco podría producirse si le compra este paquete, suficiente como para desnivelar la balanza a su favor. Puede hacerlo mediante una negociación que ya ha comenzado –hay conversaciones entre ambos y sus respectivos entornos– pero seguramente tenga que supeditarla a una transacción futura. Es muy probable que Garrido no quiera quedarse en la venta de estas acciones y ya está. En su afán por rentabilizar la inversión millonaria que hizo en el Tenerife, es seguro que buscará el traspaso de todo su paquete de títulos, también los que están sindicados, y para deshacerse de éstos tendrá que esperar a la caducidad del pacto entre empresarios. Esto es, al 5 de enero de 2028. Expertos jurídicos consultados por EL DÍA dan la clave de la operación que se está gestando entre bambalinas: un primer acuerdo para vender las acciones no sindicadas de forma inminente, para que así Rayco García pueda sacar adelante la Junta General sin interferencias de los inversores tinerfeños;y una segunda venta, más adelante, ya cuando Garrido pueda ejecutar un traspaso sin consultar al resto.

¿Problemas e inconvenientes? Hay muchos por sortear. El primero y más dificultoso, el precio que pueda poner el inversor madrileño a estos dos paquetes de acciones. Su empeño en rentabilizar cada céntimo de euro podría llevar la negociación al filo de la medianoche del 19 de febrero, víspera de la Junta. Es un escenario que no descarta ninguno de los interlocutores consultados, mientras el triunvirato de empresarios locales aguarda la cita con perfiles diferentes.

Amid Achi no quiere incomodar ni molestar cualquier proceso para fortificar una mayoría estable;en cambio, Miguel Concepción y Conrado González quieren participar del reparto de la tarta. Con un aditamento, que una venta definitiva de Garrido a Rayco puede dejarles en fuera de juego... y despojar de casi cualquier valor económico a las acciones que poseen, pues ya nadie querrá comprarlas.

Llegar al 20-F sin un pacto cerrado entre alguno de los grandes protagonistas del proceso sería dejar el futuro del Tenerife al albur de la suerte de las votaciones. Garrido pretende reformar el consejo pero sin incumplir el contenido del pacto secreto. Es decir, suprimir del consejo el nombre de dos de los directivos de Rayco; y sustituirlos por cargos de su confianza. Si no hay acuerdo antes, cada votación pudiera ser una lotería. Ahora bien, ya hay gestiones para buscar un acuerdo.

El detalle: los pequeños accionistas fueron clave en diciembre

Un detalle que se desconocía. Unas 15.000 acciones de socios minoritarios permitieron dar jaque a José Miguel Garrido en la histórica Junta General de diciembre. Contra todo pronóstico, la alianza forjada entre Rayco García y el empresario Juan Pelayo Duque –propietario de Egatesa– tumbó al inversor madrileño con la aquiescencia del triunvirato de empresarios locales. Pero también hizo falta la complicidad de empresarios con pequeños lotes de acciones y muchos minoritarios, en gran parte movilizados en secreto por la Federación de Peñas, que preside Fran León. Para esta nueva votación en febrero, este mismo colectivo ya está agrupando títulos para delegarlos en favor de Rayco García y avalar al actual consejo de administración. Labor igualmente relevante es la de los grupos Unidad Blanquiazul, de nuevo cuño y con el abogado José Luis Canal como portavoz; y los Pequeños Accionistas, que no han clarado si repetirán la estrategia de diciembre, cuando fueron representados por diversos aficionados blanquiazules. Como todos los escenarios están abiertos, puede ser relevante la participación de estos grupos. «No tendría ningún miedo al sindicado;hay 48.000 acciones en manos de pequeños accionistas», decía una voz auotrizada, como es Sergio Batista.