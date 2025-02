Un problema de gol

Nueve goles en trece salidas. Ni un solo triunfo lejos del Rodríguez López. Seis partidos a cero fuera de casa. Son datos demoledores y que explican la difícil coyuntura clasificatoria del CD Tenerife, enterrado en la tabla y una vez más en posiciones de alerta máxima. La flojera a domicilio es evidente, pero otra de las claves las ofrecía ayer Álvaro Cervera en su comparecencia ante la prensa. «Hemos jugado bien y las hemos tenido, pero si no las metes, es difícil», sugirió. El equipo que dirige lleva sufriendo desde que comenzó esta campaña sus calamitosos registros anotadores. En Elche, igual que antes en Granada, Córdoba, Burgos o Huesca, el equipo se quedó sin nada que celebrar.

Un promedio raquítico

El Tenerife mantiene una media de 0,69 goles por partido disputado fuera de casa. Este domingo tuvo ocasiones clamorosas como la de César Álvarez en la segunda mitad, o antes la que desbarató el VAR y acabó dentro. El caso es que los delanteros del representativo están muy lejos de las cifras deseables. En el Martínez Valero no pudo jugar Enric, sancionado; y la solución que eligió Cervera fue dar carrete a Maikel. El lagunero es el atacante con mejor promedio de todo el plantel y a los tres goles que sí han valido hay que añadirle dos más que han sido anulados. Visto lo visto ayer, está aunando méritos para convertirse en indispensable.

Jorge, Ángel...

El futbolista recién inscrito por el club ante LaLiga, Jorge Padilla, tuvo minutos antes que Ángel Rodríguez, que está viviendo su temporada más aciaga. El cuadro técnico había pedido con claridad un delantero más para ganar en alternativas y alimentar una cuota de gol que está bajo mínimos. Pero la comisión deportiva solo atinó a traerle un lateral aún no inscrito y a apuntar a Padilla. No es buen síntoma que el máximo artillero del equipo siga siendo Diarra, que no es ariete.

El peor

Con el resultado obtenido en el campo del Elche, la sequía de victorias a domicilio se extiende por una semana más. Con clara diferencia, el Tenerife es el peor visitante de la categoría con solo tres empates en su haber (los obtenidos en los campos del Cádiz, Zaragoza y Racing de Ferrol). Lo demás, han sido estropicios. La última victoria en la Península sigue siendo la obtenida bajo mandos de Asier Garitano en Oviedo la temporada pasada. Desde entonces, ni Cano ni Mel, tampoco ahora Cervera, han dado con la tecla para celebrar una conquista lejos de casa. El próximo intento será en Málaga dentro de dos semanas.

Las cuentas

El Tenerife habrá de abrochar la victoria en sus compromisos más inmediatos para seguir creyendo en el milagro. «Cada vez está más difícil, pero seguimos creyendo», coincidieron ayer Edgar Badia y Maikel Mesa en sus declaraciones ante los medios. Con 19 puntos, el objetivo más inmediato debe ser arrebatar la antepenúltima plaza al Ferrol, que tiene un partido menos. El margen de error se reduce a la mínima de expresión. Faltan 16 partidos y la presión aumenta sobre el representativo. El peligro crece.