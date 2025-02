Álvaro Cervera: «Este partido está bien jugado pero no está ganado»

Apesadumbrado por el resultado, no por la imagen del equipo. Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, asegura que el representativo hizo méritos para más en su visita al Martínez Valero, donde cayó derrotado «porque ellos son mejores», anotó.

«El equipo ha querido siempre, en la primera parte y en la segunda contra un rival que solo nos ha hecho la ocasión de gol del penalti repetido y luego el tanto en el descuento. Nosotros hemos hecho bastantes pero no hemos hecho gol y seguimos en una situación complicada», relató el técnico, quien cree que su plantel «quiso ganar y pudo ganar», pero le faltó materializar las opciones que tuvo para adelantarse en el marcador. «No conseguimos meter, aunque una vez sí y nos lo han quitado [el gol] no sé muy bien por qué», aseveró en alusión velada al tanto anulado a Maikel Mesa, y que habría significado el empate a uno.

«Se ha hecho un partido bueno. Hay que tener en cuenta, que eso no se mira, que veníamos a casa uno de los equipos más goleadores. Y apenas ha llegado a portería; es que no ha hecho ni una sola ocasión», dijo del trabajo defensivo ímprobo, que mantuvo contenido al Elche prácticamente durante toda la contienda.

«Hemos minimizado al máximo al Elche y hemos perdido 2-0 porque somos peores que ellos. Para ser mejor, tienes que anotar las ocasiones que tienes», dijo. Sobre el gol anulado, se mostró perplejo. «El árbitro me dice una cosa y el juez de línea, otra», respondió Cervera.

También habló del planteamiento de partido, que estuvo muy condicionado a las virtudes y defectos del Elche de Eder Sarabia: «Nosotros analizamos mucho al rival, nos gusta saber cómo está incómodo y habíamos visto que esta forma de jugar les iba a incomodar. El partido está bien jugado, pero no está ganado. Nosotros no tenemos días para estar contentos con lo que hemos hecho; solo importa el resultado, y el resultado ha sido malo».

El tramo más misterioso de la comparecencia de prensa del míster llegó cuando se le preguntó por el estreno de Jorge Padilla con dorsal profesional. Escueto en palabras, dio la impresión de que el técnico no quedó del todo satisfecho con el rendimiento del delantero de Fuerteventura. «Se movió e intentó hacer lo que le mandamos», dijo, sin más.

Por último, se refirió a los cambios que decidió en el transcurso del partido. «En la segunda mitad vamos perdiendo y queríamos seguir jugando igual, pero apretar más arriba, de ahí las sustituciones. Queríamos que los jugadores de atrás no se refugiaran tanto. Si no hubiésemos ido perdiendo, hubiésemos seguido igual», explicó el jefe del banquillo tinerfeñista. Y sobre el escaso protagonismo que tuvo Ángel Rodríguez, también dio su punto de vista y descartó que fuese por que vea «mal» al de Geneto. «Arriba, tal y como estábamos, uno de los puntas debía ser grande. Y a mí me gustan los jugadores con desmarque, profundidad…», comentó.

«Nosotros seguimos viendo mejora en el día a día, seguimos creyendo que es posible pero todo en la vida te cuesta cuando solo recibes sinsabores. Ese día a nosotros no nos ha llegado», fue su mensaje a la afición.