Prueba de fuego en el Martínez Valero

Prueba de fuego para el CD Tenerife, la de este domingo a mediodía (13:00) en el Martínez Valero. El conjunto tinerfeñista viene impulsado en lo anímico tras la agónica victoria del pasado fin de semana frente al Albacete, pero sigue todavía muy lejos de los puestos de salvación. La zona de permanencia la marca el Burgos, que ha sumado ocho puntos más que los insulares y tiene pendiente un duelo aplazado contra el Racing Ferrol.

Cervera ha insistido en numerosas ocasiones en que el margen de error es mínimo y a su equipo solo le vale ganar. Esta vez será todavía más complicado de lo habitual en Segunda.

Primero, por las ausencias. El técnico tinerfeñista no cuenta esta jornada con los sancionados Enric Gallego y Waldo Rubio. Gallego vio la quinta frente al Albacete por protestar la decisión que tomó el colegiado cuando, precisamente, decidió expulsar a Waldo con roja directa. Tampoco estará el capitán, que sufre una microrrotura muscular y cuya presencia en el duelo de la próxima jornada contra el Córdoba también está en el aire.

La estadística también da la espalda al Tenerife. El representativo es el peor visitante de la categoría de plata con solo tres puntos, los que ha sido capaz de sumar frente al Cádiz, el Racing de Ferrol y el Zaragoza. Curiosamente, en todos ellos empezó ganando y en dos de los tres (en el Mirandilla y en La Romareda) llegó a hacerlo por dos goles de diferencia. Incluso el Cartagena, que es colista suma más del doble de puntos lejos de su estadio que los blanquiazules (siete unidades).

Por si fuera poco, el Elche es el segundo mejor local de la 24/25. Con 29 unidades en el casillero, a los de Sarabia solo les supera el Mirandés, que tiene 30. Los pupilos de Eder Sarabia solo han cedido dos veces en el Martínez Valero y apenas han encajado goles (8 en 13 partidos). Su balance defensivo solo lo iguala el propio Mirandés.

La mala noticia para Sarabia, y la buena para el Tenerife, es que las lesiones y las sanciones tocan en todas las puertas, y no solo en la de blanco y azul. El preparador tendrá que lidiar esta semana con numerosas e importantes bajas. Salinas –un pilar en el lateral izquierdo–, Agustín –pichichi– y Bambo se pierden el choque por sanción y Yago Santiago (recientemente operado del cruzado) y Óscar Plano lo hacen por lesión. Con todo, el tinerfeño Jairo apunta a titular, mientras que podrían debutar los recién llegados Pejiño, Germán Valera o Aguado.

Con el 30% de sus teóricos jugadores de campo titulares [así lo reconoció el míster en la previa] ausentes, Cervera no solo tendrá menos dónde elegir, sino que se verá condicionado en el plan de partido. No hay sustituto similar a Gallego (las prestaciones de Ángel son muy diferentes a las del barcelonés), la ausencia de Waldo resta capacidad para hacer daño al contragolpe y la de Sanz equilibrio al centro del campo; en defensa no hay dudas por el momento; Fabio y Bodiger apuntan a repetir en la medular; Luismi, Diarra y Cantero ocuparán la línea de tres en tres cuartos de campo; y, aunque Ángel resulte el relevo natural para Gallego, no se puede descartar que Maikel Mesa ocupe el puesto de ariete. Lo hizo frente al Albacete y cumplió anotando el gol definitivo del triunfo.

En la lista no están Landázury –aterrizó a la Isla hace apenas unos días y no está inscrito– ni Adrián Guerrero, otra vez descartado por decisión de Cervera.