Jorge Padilla, profesional en el club de su vida: "Es el sueño de cualquier niño"

Enero de 2025 fue el mes que puso a prueba la paciencia de Jorge Padilla. De él dijo Cervera, ya desde el principio de mercado, que era un futbolista de su agrado. Lo probó en los entrenamientos y le había gustado. Padilla, por desgracia, ya no es Sub 23 y no podía combinar el primer equipo con el segundo. Ni había fichas libres, ni margen salarial para inscribirle, pero el técnico ya avisó entonces: quería contar con él.

El ascenso del talentoso futbolista de Fuerteventura es una de las pocas ilusiones que ha encontrado la afición blanquiazul tras un desalentador mercado de enero en el que apenas llegaron dos fichajes [Badia no cuenta] y uno de ellos, Landázury, es un completo desconocido.

Jorge firmó su primer contrato profesional el lunes, el último día del mercado y solo unas horas antes de que el club anunciase la noticia. Desde entonces, una semana intensa de trabajo a las órdenes de su nuevo entrenador y de sus nuevos compañeros. No había tiempo que perder. Tanto, que fue este viernes cuando el atacante lanzó su primer mensaje tras la alegría.

El de Puerto del Rosario arrancó deseando «agradecer la confianza y la oportunidad» que ha depositado en él el representativo. «Es el club de mi vida. Igualmente, me gustaría dar las gracias a cada una de esas personas que me han aportado y enseñado en el camino a conseguir el sueño de cualquier niño, llegar al fútbol profesional: familia, compañeros, entrenadores, directivos, direcciones deportivas, 'staffs'... y a la afición, por el cariño y apoyo trasladado, especialmente, en estos últimos días. A todas esas personas que han estado a mi lado, y a las que no, porque también me sirvió de estímulo en mi superación».

Padilla concluyó asegurando que la ha costado «mucho» llegar hasta este momento. «Voy a dar mi mejor versión de futbolista, para ayudar al equipo a conseguir el reto de la permanencia. ¡Aquí no se rinde nadie! Vamos con todo».

Cervera le pide calma

Horas antes, Cervera ya se había referido al fichaje del delantero y a su primera semana de trabajo con posibilidades de intervenir en el primer equipo. «Jorge ya estuvo un tiempo entrenando con nosotros. Es un jugador que viene con muchas ganas, quizás más de las que nosotros le pedimos. Me refiero a que todos los jugadores que vienen de abajo quieren intentar agradar y no es su misión, su misión es cumplir con un papel que tiene que hacer en el primer equipo. Yo creo que él lo puede cumplir y nosotros lo vamos a poner todo de nuestra parte, y él también, para que nos sea útil», reflexionó el técnico.