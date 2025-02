Álvaro Cervera no descarta un fichaje fuera de plazo: "Hay jugadores en paro; no nos vendría mal un delantero del perfil de Gallego"

Álvaro Cervera compareció por primera vez en sala de prensa desde el cierre del mercado de enero, que se saldó para el CD Tenerife con las incorporaciones de Fabio, Landázury y Jorge Padilla y las salidas de Nadal, Gayá, Alves, Romero y Senhadji.

No sonrió el técnico, precisamente, cuando se le solicitó una valoración del trabajo de la entidad en la ventana de traspasos. "Ya se cerró el mercado, no sé si podrá venir algún jugador más, los hay en paro que se pueden incorporar. Si los que han venido nos pueden aportar, como está haciendo Fabio, pues genial. Cualquiera que venga a aportar, bienvenido sea", comentó.

Vistas sus últimas intervenciones, no cabía esperar una queja pública del míster. Y no la hubo, pero tampoco ilusión, ni satisfacción. Para muestra, la operación de Landázury, que fue valorada por Cervera de una forma extrañamente fría. Ni le gusta, apenas sabe de él y no puede ofrecer rendimiento inmediato. "Yo conozco poco a Anthony. He visto algunas imágenes, juega de lateral derecho y lo he visto jugar de central en defensa de cinco. He estado con él hoy y me ha comentado que lleva un tiempo parado porque la liga de allí es diferente a la de aquí. Habrá que trabajar con él, ponerse en forma y luego decidir dónde puede jugar", expuso.

Le falta un delantero

La pieza más deseada, y que no llegó, fue la de un delantero centro similar a Gallego. "No nos vendría mal un delantero del perfil de Enric. Él está jugando más minutos de los que tiene que jugar. Para mí es un jugador importante y un delantero de unas características parecidas que pudiera darle descanso o suplirle en algún partido, yo creo que hubiese venido bien. A Salifo [jugador del segundo equipo] no lo considero un jugador parecido a Enric. Sí en tamaño, pero tiene condiciones diferentes", lamentó el inquilino del banquillo insular.

Por contra, la tarea pendiente en el apartado de salidas fue la de Adrián Guerrero. El lateral se venía quedando fuera de las listas de convocados de forma sistemática como medida de presión para que diera facilidades en su marcha. Ahora, “su situación ha cambiado” y es “uno más”.

Para el duelo de este domingo frente al Elche, el motivo por el que el técnico tomó la palabra este viernes (y no el repaso al mercado, aunque casi monopolizara sus reflexiones), el entrenador no podrá contar con tres futbolistas fundamentales en su esquema: los sancionados Waldo y Enric Gallego y el lesionado Aitor Sanz. Tampoco estará el lesionado de larga duración José Amo. Aitor, según Cervera, “tiene que parar unas semanas”.

El ecuatoguineano añadió que el centrocampista ya tenía “una molestia” desde el partido contra el Dépor y que, aunque pudiera seguir jugando, “no estaba cómodo”. El capitán no estará disponible frente al Elche y lo tiene complicado para estar a tiempo contra el Córdoba. La buena noticia, que la hay aunque solo sea una, es el regreso de Teto, que está “muy bien” y ha entrenado “perfectamente”.

Las bajas mencionadas, reconoció el míster cariacontecido, afectan al “30% de los diez jugadores” que utiliza “habitualmente”. "Condiciona, pero para eso están las plantillas largas y hay que pensar qué hacer para que el equipo, con las bajas que sea, siga siendo competitivo y tenga opciones de ganar".

Las medidas de ahorro afectan a los viajes

Al rival, el Elche de Eder Sarabia, Cervera lo califica como “un buen equipo”. "El típico que cambia de entrenador, de estructura y de forma de jugar desde el principio. Tiene un estilo diferente a la mayoría de los equipos de Segunda. El contrario muchas veces juega a lo que quiere el Elche. Somete a sus rivales, es un equipo muy complicado que genera muchas ocasiones de gol. Eso sí, es un conjunto batible, el otro día ya perdió [contra el Mirandés]".

Al margen de lo deportivo, destacó el mensaje que lanzó el entrenador al ser cuestionado -no es la primera vez- sobre la situación financiera de la entidad. Aunque ha sido él mismo quien ha insistido en no querer preguntar ni saber nada de lo que acontece -no quiere despistarse de lo que considera importante-, los problemas de liquidez sí han afectado directamente a alguna de sus decisiones, aunque eso no haya sido un problema para él. El club le pidió acortar las convocatorias. “A mí me han dicho que, en lo posible, la expedición sea de 20 futbolistas. Yo no lo veo mal, con 20 jugadores no me quedo corto. El club me lo ha pedido y yo lo he visto bien”.