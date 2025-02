Crisis en el área de cantera del CD Tenerife: Rayco García trata de evitar la salida de Jony Vega

El nuevo consejo de administración no gana para sustos. Después de cerrar un complicado mercado de invierno que no ha satisfecho todas las expectativas, el club se enfrenta a una grave crisis en el área de Cantera. La gran incógnita tiene que ver con el futuro de Jony Vega, al frente de la captación desde 2023 y artífice de algunos éxitos recientes, tales como el ascenso del filial a Segunda RFEF y su posterior clasificación con los mejores de su grupo en su estreno en la nueva categoría. El profesional isleño podría ver recortadas sus competencias y en el club hay quien da por muy probable su salida. Quien trata de evitarla es el consejero y futuro presidente, Rayco García, que ya ha reforzado a Vega –en público y en privado– y le considera una pieza indispensable en la estructura del club.

La atmósfera en las oficinas de la Ciudad Deportiva no es la más saludable. Ya en tiempos de José Miguel Garrido se instauró un ambiente tóxico por la difícil convivencia de los jefes de antes y los de ahora. De hecho, Sesé Rivero conserva aún la etiqueta de «director del área de fútbol base»aunque no ejerza como tal; y ahora la intención del nuevo consejero Ayoze García es que todas las decisiones que adopte Vega se tomen en consenso, y no con plena autonomía para Vega, como sí la había antes.

Un episodio reciente que denota cierto desorden es que los responsables de los filiales se enteraron por la prensa –concretamente por un par de publicaciones en la red social X– del traspaso de Ethyan González al Torreense. Una salida que, unida a la inscripción de Jorge Padilla con el primer equipo, dejó al equipo blanquiazul de Segunda RFEF huérfano en ataque y sin margen de maniobra para acometer un refuerzo para la delantera. En concreto, esta parcela del B se queda con solo dos nombres, el de Fran Sabina y el de Salifo. Señal de desorden es que el cuadro técnico del filial se enterase de estos movimientos antes por la prensa que por la comunicación del consejero responsable.

Las fuentes consultadas por EL DÍA apuntan a que algunos exfutbolistas con contrato en el club están aprovechándose de su cercanía con Ayoze García para influir negativamente en la opinión que el consejo de administración pueda tener sobre Vega, a quien determinados miembros de la estructura deportiva pretenden pasar factura por las decisiones que haya podido tomar durante la etapa anterior. El caso es que al tinerfeño le avalan los resultados. Suya fue la apuesta por Loïc Williams, traspasado por el club al Granada por una cifra que multiplica por mucho su bajo coste inicial; y también la configuración del plantel del filial, que compite contra todo pronóstico por los puestos cabeceros de su grupo.

Rayco García ya se ha ocupado de transmitir calma al jefe de la Cantera y le ha comunicado que el respaldo del club es pleno y sin fisuras. De hecho, nadie entendería un relevo en un departamento que funciona y ofrece resultados. Ahora bien, el enigma tiene que ver con que Jony Vega encaje y esté cómodo en la nueva realidad del club y si estará conforme en un hábitat donde algunas decisiones relevantes no se le consultan y de otras se le informa tarde, como ocurrió con el traspaso de Ethyan.

En descargo de los nuevos administradores, influye que apenas hayan tenido tiempo para un aterrizaje que no está siendo sencillo, con innumerables cuestiones que atender y la absoluta prioridad centrada en la actividad del primer equipo, sus resultados y sus opciones de permanencia, que ahora reviven. Pero a la más absoluta brevedad tendrán que atacar esta crisis en el B, con demasiados reinos de taifas y un muy evidente exceso de personal.