Así queda la plantilla del CD Tenerife tras el mercado de invierno: tres fichajes, cinco salidas y una venta

Cerrada la ventana de fichajes invernal, aunque siempre con la salvedad de poder incorporar a algún futbolista que se encuentre sin equipo, Álvaro Cervera ya divisa con nitidez, a través de los cristales de sus inseparables y características gafas, la plantilla con la que tratará de lograr el milagro de la salvación.

El elenco no es el mismo que hace un mes, pero las «vicisitudes» del mercado de enero –término exacto que empleó Mauro Pérez para referirse a las diferentes complicaciones surgidas en las últimas semanas– condicionaron los planes de partida del club, su hoja de ruta y los resultados.

Fichajes

El apartado de llegadas se cerró con menos novedades de las previstas inicialmente. Cierto es que el propio Cervera ya había avisado en su presentación de que la plantilla le gustaba, llegando a asegurar que no iba a solicitar cambios profundos. No lo hizo, pero, sacando a Badia de la ecuación –había llegado en diciembre como agente libre– apenas han arribado tres refuerzos: el grancanario Fabio, el canterano Jorge Padilla y el ecuatoriano Anhony Landázury. Los dos últimos, además, se sumaron el último día del mercado (Padilla, por edad, no podía combinar el primer equipo con el segundo). Es decir, se disputaron hasta siete partidos con un solo refuerzo, seis de ellos en competición liguera. No es el escenario ideal, y desde luego no era el deseado en el club. La tardanza en ejecutar movimientos, el fichaje de madrugada del defensor ecuatoriano o la indecisión con Padilla lo evidencian. El de Fuerteventura selló su billete al primer equipo sobre la campana. ¿Si había confianza plena en él, por qué esperar al último momento? Respuesta sencilla, no era la primera opción. El joven atacante puede aportar talento y velocidad en la vanguardia, sus virtudes son muy distintas a las de Gallego y Ángel, mientras que Landázury puede jugar en cualquiera de las posiciones de la defensa –aunque se ha desempeñado preferencialmente como lateral derecho y como central– y Fabio ya ha demostrado que puede asumir el timón del juego. Frente al Albacete rozó las 30 entregas y solo erró en un pase.

Salidas

En el apartado de salidas destaca, curiosamente, una que no lo es por ahora: la venta de Aarón Martín al Al-Qadisiyah de Arabia. El orotavense, a préstamo en la Isla hasta final de temporada y quién sabe si una campaña más –hay posibilidades y una opción preferencial en caso de que el club saudí decida dejarlo a préstamo en Segunda la 25/26. Con el negocio, el representativo ingresa algo menos de 1,5 millones de euros y se reserva el 20% de los derechos del futbolista. Esto es, la quinta parte en una hipotética futura venta. También se marcharon Álvaro Romero (al Zamora de Primera Federación), Tomeu Nadal (al Burgos de Luis Miguel Ramis), Yanis Senhadji (quien pasará por quirófano tras sufrir una lesión de menisco en su estreno con el Hércules), Rubén Alves (prestado al Córdoba hasta final de curso) y Josep Gayá (desvinculado el último día de mercado y todavía sin equipo). Aunque no cuenta como profesional, destaca en el filial la salida del delantero Ethyan González, su máximo artillero con ocho goles y mejor anotador del Grupo 5 de Segunda Federación en aciertos por minutos jugados. Su destino, el Torreense de la segunda división portuguesa, con el que ha firmado hasta junio de 2027.

El resultado

Con los ocho cambios (tres altas y cinco bajas), Cervera maneja ahora una plantilla inferior en número, sobra una del límite de 25 fichas profesionales, cuando hace un mes estaban copadas. Fabio ha completado un centro del campo que, con el retorno de Aitor Sanz y la recuperación de Bodiger, ha pasado a ser la parcela que más garantías ofrece. El reparto en defensa es extraño; hay dos laterales izquierdos y ninguno está jugando; tres derechos, de los que uno participa a pie cambiado (David) y otro (Landázury) llega con el cartel de polivalente; quedan dos centrales derechos (Sergio González y Juande) y solo uno izquierdo (León), mientras que el regreso de José Amo está previsto para el mes de marzo. En la zona de ataque salen dos delanteros centro (Ángel y Gallego), dos extremos (Waldo y Luismi Cruz) y dos piezas polivalentes, Cantero y Marlos, que han participado por dentro y por fuera. Falta por ver dónde ve Cervera al joven Padilla.

Un objetivo cumplido

Más allá del natural debate que se genera tras un mercado como este: el bajo número de incorporaciones, la tardanza en cerrar operaciones, las dudas sobre si sale o no reforzada la plantilla, la conveniencia de firmar a un futbolista inexperto en el fútbol europeo como Landázury... hay una cuestión que no ofrece discusión alguna. El club ha ahorrado dinero, cerca de 400.000 euros según avanzó Pérez públicamente. Los problemas de liquidez que padece la entidad son de enorme calado y cada euro cuenta, mucho más cuando se trata de varios centenares de miles.

La cuenta pendiente

Entre las operaciones frustradas, sobresale el intento infructuoso de conseguir el pase del ariete argentino de 30 años Nicolás Orsini, que gustaba a la estructura deportiva y satisfacía las necesidades del cuerpo técnico. Pérez afirmó que el jugador tenía «unas ganas enormes de venir», pero las negociaciones con Boca Juniors, su club de propiedad. No llegaron a buen puerto. La explicación en la que se excusa el representativo es sencilla, las exigencias de la entidad bonaerense cambiaron con frecuencia (traspaso, cesión por seis meses, préstamo por 18...) e imposibilitaron el acuerdo. El Tenerife se quedó sin Orsini y, lo que es peor, Orsini se quedó sin encontrar destino y tendrá que permanecer en un lugar en el que no cuenta.

Un damnificado

Ni es Orsini, ni es Cervera, ni el señalado por la afición Mauro Pérez... el gran perdedor de este mercado es el Tenerife B. Cuarto en su grupo de Segunda RFEF, el filial blanquiazul ha rendido de forma sobresaliente en la temporada de su estreno en la categoría. Los de Leandro Cabrera tienen la segunda plaza a solo dos puntos. En este mercado, el preparador ha perdido a sus dos máximos artillero: Ethyan y Padilla, así como al lateral izquierdo Pol Bassa, quien había participado en 14 compromisos. En el aire queda la situación de Adrián Pérez, central izquierdo titularísimo y que pinta a convertirse en asiduo con el primer equipo, en el que ya ha tenido minutos esta campaña, puesto que José León es el único especialista en esa demarcación. También se marchó Martín, el tercer guardameta. Llegó Gabriel Palmero y regresó Jesús Belza, que apenas participaba en el Antequera.