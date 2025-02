Mauro Pérez: "El mejor fichaje ha sido Álvaro Cervera"

En una rueda de prensa desarrollada este martes en el estadio Heliodoro Rodríguez López para analizar la actuación del Tenerife en el mercado de invierno, Mauro Pérez quiso «recalcar» que el «mejor fichaje» fue el de Álvaro Cervera, el entrenador que asumió el cargo después de la pausa navideña.

«Es la persona adecuada, la que nos va a guiar hacia el objetivo que tenemos, la permanencia, quien ha logrado aunar rendimiento y sentimiento y ha hecho del Tenerife un equipo reconocible», destacó el director deportivo evaluando un tramo inicial que incluye siete partidos, el de Copa ante el Osasuna y seis de Liga, resueltos con un balance de dos victorias, dos derrotas y un par de empates.

Pérez afirmó que Álvaro aceptó «embarcarse en este proyecto más por tinerfeñismo que por otra cosa», y compartió su deseo de que el técnico siga ligado a la entidad después del 30 de junio, pase lo que pase. «Estaré encantado de que continúe el mayor tiempo posible porque es el profesional adecuado para llevarnos a cotas mayores», añadió dejando para más adelante una posible revisión del contrato

Sí lamentó que el regreso de Cervera al Tenerife no se produjera antes, tal como le planteó más de una vez a José Miguel Garrido, el accionista que tuvo el control del club hasta la junta del pasado 17 de diciembre. El primer aviso coincidió con el quinto partido dirigido por Pepe Mel, el de la goleada en contra en Granada. «Después de ese encuentro, la dirección deportiva le comunicó al máximo accionista la decisión que había que tomar, pero él entendió que no debía ser así», contó Pérez. A finales de noviembre, cuando los blanquiazules cayeron en el Carlos Belmonte por 2-1, ocurrió lo mismo. «Se perdió un tiempo valioso. Si se hubieran tomado medidas antes... Creo que es una pena, porque con Cervera este equipo tendría más puntos, seguro», afirmó Mauro.

A diferencia de esa etapa, el director deportivo aseguró que «ahora sí se trabaja de manera consensuada» en el área deportiva del Tenerife. «La situación ha cambiado muchísimno, no tiene nada que ver con la manera en que se regía el club antes. Ahora tenemos la información del estado del límite salarial y los contratos son transparentes, y así es más fácil trabajar, desde la normalidad», argumentó antes de poner más ejemplos. «Se realizaron fichajes con los que la dirección deportiva no estaba de acuerdo e incluso se asignaron emolumentos que no estaban al nivel del rendimiento deportivo», detalló Mauro, que pasó de ser tenido en cuenta en sus primeros meses en el Tenerife, en la primavera de 2023, a sufrir el «desorden» y las «decisiones unipersonales» que fueron marcando la pauta con el paso del tiempo. «Ahora hay normalidad», reiteró.

Mauro reveló que intentó «sostener muchas cosas» en el desarrollo del actual proyecto deportivo, iniciado con Óscar Cano en el banquillo del primer equipo. «Pude conseguirlo con algunas, pero con otras fue imposible», aseguró.

Al ser preguntado sobre su futuro en el Tenerife y la oportunidad que le concedió Rayco García –consejero y futuro presidente— en el mercado de enero, insistió en que «ahora sí se trabaja en equipo» y advirtió de que son los que «están por encima» los que deben valorar su aportación. «Yo nunca seré un problema para el Tenerife», garantizó el máximo responsable del club en materia de fichajes.