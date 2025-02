Maikel Mesa: «Nos vamos a dejar todo y estoy seguro de que lo vamos a conseguir»

¿Cómo recuerda el momento del gol?

Como algo muy especial para mí. Era mi primer gol aquí en el Heliodoro, en casa. Tenía ganas. Está siendo una temporada complicada, de mucho sufrimiento, y el momento fue un poco de liberación. En ese sentido, el domingo fue un día y un partido para disfrutar. No hay nada hecho, pero como dice el míster hay que disfrutar de estas situaciones felices.

Desde fuera, el Tenerife parecía desahuciado. Ahora ya no tanto. Y ha ganado dos puestos en la clasificación desde la llegada de Álvaro Cervera al banquillo del equipo. ¿Cómo ve las opciones de permanencia?

Vamos a dar guerra, eso está claro. Nosotros en el vestuario sabemos de la importancia de salvar la categoría y de conservar el sitio en el fútbol profesional para el Tenerife. Esta afición y la isla entera se lo merecen. Y nos vamos a dejar todo, hasta donde nos llegue. Sabemos que nos habíamos metido en una posición complicada y que seguimos abajo, pero la gente en la caseta está convencida de que lo vamos a sacar. Y no hay nada más complicado para los demás que un rival que está convencido de lo que hace. Lo vamos a lograr.

Antes de su gol, el domingo fue también el día que este periódico publicó que había usted accedido a una rebaja salarial voluntaria. ¿Cómo fue ese proceso?

Al final yo he venido aquí para ayudar. Vine y arriesgué un poco todo lo que tenía porque, sí o sí, quería estar en este proyecto. Soy el primero que sé que la situación del club no es fácil y estoy aquí para arrimar el hombro. En el campo y también fuera del campo. En todo lo que se pueda.

¿Se encendió el domingo una llama para la esperanza?

Hoy estoy contento y así lo veo. Sabemos que la situación sigue siendo complicada y que esta felicidad debe ser comedida. Pero ahora toca disfrutar lo que hemos conseguido, que no es poco, y solo puedo decir que estoy convencido de que lo vamos a conseguir.

¿Cuáles son las sensaciones del equipo?

Muy positivas. El domingo dio gusto ver jugar al equipo. Por querer, y por saber conseguirlo. Con balón el nivel de acierto fue muy bueno, robamos alto, tuvimos ocasiones... Fue el Tenerife que queremos ver todos. Lo que tenemos que hacer ahora es alargarlo en el tiempo y que éste sea el equipo reconocible y fiable que todos queremos ver en la competición.

Hábleme del partido. ¿No sintieron otra vez la sensación de que podía escapársele un triunfo que ya tenían en la mochila? Lo digo por el penalti, la expulsión, el tiro a la madera...

En esta categoría nunca es fácil ganar. A ningún equipo. Nosotros sabíamos que íbamos a tener alguna ocasión para matarlo. Fuimos sólidos atrás y luego tuvimos la oportunidad de marcar el segundo y el tercero. Cuando vi que Cantero me veía, ya intuí algo. La realidad es que se las pido bastante, a veces demasiado... y dice que lo tengo harto [ríe]. Pero le tengo que dar las gracias porque me dejó la posibilidad de engancharla y meterla. Las sensaciones estaban siendo buenas, los resultados no estaban llegando, ahora tenemos las dos cosas. Este es el Tenerife que queremos. n

