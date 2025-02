El otro ‘fichaje’ fue José Amo

Tal y como estaba previsto, uno de los últimos movimientos del CD Tenerife en esta ventana invernal fue la devolución del dorsal prestado por José María Amo, lesionado de larga duración que había cedido su plaza para la inscripción de Fabio González. Cuando no había plazas disponibles, el andaluz dio un paso al frente y cedió la suya. El devenir del propio mercado trajo consigo más desvinculaciones –la última, la de Rubén Alves– y el central pudo ser inscrito ayer, último día hábil para operaciones, cumpliendo así el representativo con la palabra dada a sus agentes.

«No teníamos ninguna duda de que el Tenerife sería responsable con el compromiso que asumió con nosotros», declaró satisfecho Jorge de Lemos, asesor legal y representante del futbolista. Según dijo, este movimiento es el preludio de la reaparición del jugador sobre los terrenos de juego. «Ya tiene el alta médica, falta la deportiva», aduce Álvaro Cervera, quien podría tenerlo a su disposición a lo largo del mes de marzo. Dicho de otro modo, Amo será un fichaje más para el último trimestre de la temporada. Sobre la lesión, su representante asegura que «fue un palo muy duro porque venía de una gran temporada, en la que ofreció un nivel alto».

«El miércoles tuvimos cita en Vitoria con el doctor [Mikel] Sánchez justo a los seis meses de la operación. La rodilla está perfecta, falta un poco de fuerza muscular. Lo que preocupaba al especialista un poco más era el cartílago, pero se lo encontró incluso más fuerte que la rodilla que tiene buena», apuntó De Lemos, que ofreció noticias muy alentadoras respecto al regreso de Amo al césped. El año pasado rozó los 2.500 minutos de competición en la Hypermotion, fue uno de los zagueros más utilizados por Asier Garitano y superó la treintena de comparecencias ligueras.

«Verse fuera sin poder ayudar desde julio ha sido muy duro para él. Con el carácter competitivo que tiene, lo ha pasado mal. Ha aportado lo que ha podido y cedió su ficha cuando se la pidieron para recuperarla ahora y poder competir lo antes posible», esgrime su representante. «Tanto el médico como los fisioterapeutas del club piensan que en un mes podría estar a disposición del míster, y él está como loco, poniendo todo de su parte para ayudar al equipo en lo que sea necesario», añadió ayer.

«Nosotros no dudamos en ningún momento. Él hizo el esfuerzo para arrimar el hombro en un momento muy delicado y todo fue con la promesa del club. La palabra dada fue que, antes de quedar cerrado el mercado, la ficha devolvía a José Mari. Son las condiciones que se hablaron», explicitó. Ahora, queda por resolver si elegirá el 7, como así parece, o se decantará por el 12. Son los dígitos que quedan libres, después de que el 6 que lucía Amo durante la campaña anterior se le haya adjudicado a Fabio, que se está ganando un sitio en los esquemas de Cervera.

A tenor de las palabras de su representante y de las propias determinaciones que ha tomado Amo, su implicación y compromiso parecen fuera de toda discusión. «Su futuro es el día a día. Él piensa en ir progresivamente, porque tampoco queremos precipitarnos. Lo que quiere es volver cuanto antes, ayudar al máximo y lograr el objetivo, que es difícil pero no imposible», explica De Lemos, quien deja entrever que el ex del Sevilla tiene una cláusula de liberación por descenso, pero no está pensando en ella. «Tenemos otro año más firmado, es verdad que hay epígrafes por los cuales con un mal desenlace podría liberarse. Pero ahora mismo solo miramos a enganchar dos o tres triunfos para que el objetivo se vea más cerca. Amo está muy contento en el Tenerife y por supuesto está muy implicado con la causa», zanja De Lemos. Entretanto, Cervera se muestra cauteloso y prefiere ser proteccionista con la recuperación del central.

«Viene de largo tiempo parado y le costará coger el ritmo que a los demás», apunta el técnico, quien en todo caso empezará a verlo «como uno más» en la rutina diaria de entrenamientos. El siguiente paso será entrar en los partidillos entre semana; y después, a competir. Sin Alves en la ecuación, Amo se hace más necesario que nunca. Quiere volver a ser el del año pasado.

