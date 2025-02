Álvaro Cervera: «La primera mitad ha sido perfecta»

Sufrimiento con final feliz. El técnico del CD Tenerife, Álvaro Cervera, estaba anoche muy conforme con la imagen ofrecida por el representativo en un partido que le reengancha a la pugna por la permanencia.

«La primera mitad fue perfecta bajo mi punto de vista. Sabíamos lo que teníamos que hacer, pero la segunda no la puedo comentar porque está condicionada por todo. Quizá cometemos un error importante después del 2-0, con un penalti que realmente no es una jugada de penalti, sino al borde del área. Ahí se nos complica todo y con la expulsión, aún más. Pero hemos tenido raza y hemos sabido gestionar el partido hasta marcar el gol que nos ha dado la tranquilidad», relató. Cervera aludió al encuentro como «un partido emocionante que ha caído del lado del Tenerife».

El jefe del banquillo recordó lo que transmitió al vestuario cuando se hizo con las riendas del proyecto. «Les dije que si había alguna posibilidad, debíamos ser los mejores en correr, en apretar y en esfuerzo. En eso hemos mejorado mucho y eso te permite estar más cerca de ganar, como ha ocurrido esta vez. Es la única manera. Si algún día el grupo se viene abajo moral o físicamente, no tendremos nada que hacer. Pero la reacción desde que he llegado ha sido muy buena», comentó. A juicio del preparador blanquiazul, el Tenerife dispuso de ocasiones más que claras para agrandar el marcador. «Esa era nuestra lectura cuando nos fuimos al vestuario solo con 1-0; con el partido tan bueno que estábamos haciendo, era una pena que no tuviésemos más renta. No somos un equipo muy goleador, pero hicimos situaciones de sobra para aumentar nuestra ventaja», fue otra de sus reflexiones.

También se refirió el entrenador a la variedad de recursos que tiene en el mediocampo. «Tenemos a Bodiger, Fabio, Diarra, Aitor, Maikel... Todos son buenos futbolistas y aparte de que yo les pida trabajo, contundencia, robo, posición y orden, a mí me sorprenden porque juegan realmente bien», elogió. A título individual, también quiso ensalzar la actuación de Luismi Cruz. «Luego, en defensa nos vamos apañando más o menos bien», adujo.

En cuanto a la composición del once inicial, sugirió que «probablemente Aitor Sanz estuviera reventado por haber jugado todos los partidos anteriores», de ahí que se decantase con su suplencia en esta ocasión. Por otro lado, apuntó al delirio final con el tanto de Maikel Mesa. «Intuyo que lo estará pasando regular porque ha venido para ser más protagonista de lo que le estoy dejando ser. Yo creo que él estará contrariado con lo poco que se le utiliza, pero como veterano y como buen futbolista que es, entenderá mi situación. Cuando he visto que ha marcado él, me he alegrado», comentó el entrenador tinerfeñista.

El mensaje del rival

Alberto González, entrenador del Albacete, subrayó que el Tenerife «estuvo muy conectado» desde el inicio de la contienda. También hizo referencia a la veteranía de los jugadores blanquiazules. «Multiplican por 20 los partidos en Segunda que han jugado los nuestros», indicó. «Hicimos un partido muy malo y ellos son justos vencedores», sintetizó.