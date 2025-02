La advertencia de Enric Gallego: «Que nos den por muertos, nosotros a lo nuestro»

Jornada agridulce para Enric Gallego. El ariete del CD Tenerife celebró con rabia el segundo tanto del Tenerife contra el Albacete, su cuarto de la temporada que le sirve para igualar a Yussi Diarra en la lista de máximo goleador del representativo, pero vio amarilla por protestar la expulsión a Waldo Rubio y se perderá el duelo frente al Elche por acumulación. «Hemos dado un pasito con estos tres puntos. Que nos den por muertos, que nosotros iremos a lo nuestro», advirtió el barcelonés en sala de prensa.

Cuestionado por la relevancia emocional del triunfo, Gallego reconoció que el equipo «lo necesitaba» y, a su juicio, también lo «merecía». «Estoy muy feliz por el bloque, que ha hecho un gran desgaste todo el partido. Es una victoria merecida».

La derrota frente al Eldense pareció frenar en saco las aspiraciones de un representativo que mejoró frente al Deportivo de La Coruña y se llevó los tres puntos anoche. Más allá de los resultados, la escuadra de Cervera parece haber encontrado el camino. «Ya no es por hoy. Lo hablé en su día con Aitor. Después de la derrota contra el Levante, que fue dura, le dije que mi sensación era la de que iba a ir bien por cómo estábamos trabajando», aseguró el atacante.

Su tanto, de cabeza, llegó a la salida de un córner lanzado por Luismi Cruz, una de esas acciones que «se trabajan, aunque a veces no salen». «Esta vez ha salido y eso también es bueno, que las cosas que se trabajan se reflejen en el campo. Es bueno para todos», insistió el protagonista.

La quinta cartulina

La mala noticia de la noche, sin duda, fue la amarilla que le mostró Muresan Muresan, la quinta del curso. «Le estaba diciendo que lo mirase bien porque yo me acerqué a ver la imagen del VAR y se la pararon fija. En movimiento, se ve que Waldo no lo ve venir y recoge la pierna. Le estaba comentando que quizá podía ser amarilla y no roja. Se lo estaba comentando. Le he hablado correctamente, con educación y con respeto. Creo que no ha estado acertado conmigo», explicó contrariado el sancionado.

Finalmente, Gallego remarcó, por segunda vez, la mucho que ha crecido el combinado blanquiazul en las últimas semanas. «Vosotros veis el partido, pero en cada entrenamiento se ven muchas mejoras que se acaban plasmando en el verde el fin de semana. Yo estoy convencido. Tenemos una idea muy clara. Suena a tópico, pero que tenemos que pensar solo en el Elche. Ni mirar el puesto, ni la clasificación, ni nada. Pensar en el siguiente partido», concluyó.